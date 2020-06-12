1 ev 4 tabut! Kahreden detaylar...

Olay, Gürpınar Mahallesi'nde dün gece yarısı meydana geldi. Geçen yıl Fransa'dan döndükten sonra hem inşaat ustalığı yapan, hem de besicilik yapan Ahmet Çakar, iddiaya göre, dün gece eşi Özlem Çakar ile tartıştı. Tartışmanın ardından Özlem Çakar, iki oğlunu da yanına alıp uyudu. Ahmet Çakar ise ruhsatsız av tüfeğiyle aynı odada uyuyan eşi ile iki oğlunu, karınlarından vurarak öldürdü. Çakar, ardından da aynı tüfekle intihar etti.

CESETLER YERDE SERİLİ YATAKLARIN ÜSTÜNDE BULUNDU

Bugün saat 11.00 sıralarında ailenin evden çıkmadığını gören komşuları, zili çalmalarına karşın kapıyı açan olmayınca, jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine adrese jandarma ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çivril Şubesi'nden ekipler sevk edildi. Kilitli kapıyı kırarak içeriye giren itfaiye ve jandarma ekipleri, 2'si çocuk 4 kişinin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Anne ve çocukların cansız bedenleri yerde serili yatakların üzerinde, Ahmet Çakar’ın cesedi ise evin girişindeki salonda bulundu.

Jandarma ekipleri, evin çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı haber alıp gelen ailenin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Çakar çifti ile çocuklarının cenazeleri, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğu öne sürülen Ahmet Çakar'ın koyunları satması üzerine eşiyle tartıştığı iddia edildi. Jandarmanın soruşturması sürüyor.