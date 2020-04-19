1 ekmek 1 gazete kapınızda

Bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında gazete dağıtımı serbest bırakıldı. Gazete dağıtım merkez bayileri büyükşehirlerde araçlarla dolaşarak gazete sattı. Gazete isteyen vatandaşlar balkon ve pencerelerinden seslenerek ücretini ödedikleri gazeteleri sepet sarkıtarak aldı.





Ankara’daki gazete dağıtım şirketleri de araçlarıyla sokaktaydı. 09.00-17.00 saatleri arasında dağıtım firması çalışanları sokaklarda araçlarla gezerek “gazete” diye bağırarak satış yaptılar. Ayrıca büyük sitelerin apartman görevlilerine de bilgi verilerek gazetelerin apartman sakinlerine ulaştırılması sağlandı. Çankaya bölgesine dağıtım yaptıklarını belirten bir gazete dağıtım şirketi çalışanı, “Ankara merkezinde 5 farklı dağıtım şirketi çok sayıda araçla dağıtıma çıktı. Normal bayiye gazete götürdüğümüz gibi aynı bölgelere gazeteyi bu şekilde ulaştıyoruz. Vatandaşlar da bu şekilde dağıtımdan memnun oldu” dedi.

İkinci kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında fırınlar da tam kapasite çalıştı. Fırınlar üretimlerini sürdürürken bir yandan da yasaklı illerde araçlarla sokak sokak dolaşarak vatandaşların ekmek ihtiyaçlarını karşıladı.

‘YAZIYOR YAZIYOR’

Sokağa çıkma yasağı uygulanan kentlerden Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gazete satışları sokaklarda motosikletlerle yapıldı. Motosiklet üzerine gazete standına dizilen gazetelerin sokak aralarında ‘Gazete, gazete, yazıyor, yazıyor, son dakika haberleri’ diye bağırılarak satılması eski günleri hatırlattı. Gazete satışı yapan Reha Potak, “Vatandaşlarımızın bu salgın nedeniyle evlerinde kalması bizim en büyük isteğimizdir. Biz onlara gazetelerini evlerine getirdik. Satışlar güzel” dedi. (Mehmet YİRUN / DHA)