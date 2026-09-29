1 Ekim’de haydi yürüyüşe

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, 2026 yılı Dünya Yaşlılar Günü temasının Birleşmiş Milletler tarafından 'Uzun Ömür Çağı: Daha Uzun Yaşamlar İçin Sistemleri Yeniden Düşünmek' olarak belirlendiğini hatırlatarak, artan yaşam süresinin toplumun bütün alanlarında yeni yaklaşımları gerekli kıldığını ifade etti.

DÜNYA YAŞLILAR GÜNÜ

Bakan Göktaş, ‘1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde 81 ilde saat 11.00’de eşzamanlı gerçekleştirilecek yürüyüşlerin İl Müdürlüklerinin koordinasyonunda; valilikler, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle gerçekleştirileceğini belirtti. Göktaş, yürüyüş güzergâhlarının yaşlı bireylerin katılımını kolaylaştıracak şekilde erişilebilir, güvenli ve dinlenme imkânlarına sahip alanlardan seçileceğine dikkati çekti.

Haberin Devamı

LİMON LİMON KABUĞUNDAN AROMATERAPİ

- İSTANBUL Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde, mutfak atıklarından olan limon kabuklarının yeniden değerlendirilmesi ve gıda israfının azaltılmasına katkı sağlanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Huzurevi sakinleri, kullanılan limonlardan geriye kalan kabukları toplayıp Biruni Üniversitesi laboratuvarına götürdü. Burada su buharı yöntemiyle uçucu yağa ve hidrosole ayrıştırdı. Yaklaşık 2.5-3 saat süren işlemin ardından elde edilen ürünler huzurevinin ortak alanlarında aromaterapi amacıyla kullanılıyor.