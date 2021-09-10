1 doz aşı olanlar için PCR testi zorunlu mu?
1 doz aşı olanlar için PCR testi zorunlu mu sorusu, pek çok kurumun Koronavirüse karşı önlem olarak aldığı aşı zorunluluğu sonrası internet üzerinden araştırılıyor. Tek doz aşı vurulduktan sonra ikinci doza henüz geçememiş olan vatandaşlar, PCR testi zorunluluğu hususunda herhangi bir engele takılıp takılmadıkları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, 1 doz aşı olanlar için PCR testi zorunlu mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
1 doz aşı olanlar için PCR testi zorunluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından netlik kazandı. Buna göre işveren, tek doz aşı olsa da çalışanlardan PCR testi isteyecek, çünkü aşıların tamamlanması gerekiyor.
PCR testi uygulamasında işveren nasıl bir yol izleyecek?
Öncelikle işveren, çalışanının aşı olup olmadığını veya aşılarını tamamlayıp tamamlamadığını kişisel verilerin korunması kuralına göre çalışandan talep edecek ki, HES kodu ve aşı kartıyla bu durum zaten işyerlerinin çoğunluğunda talep edilebiliyor. Sonrasında işveren, aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış işçileri, işyerinde karşılaşabilecekleri risk ve tedbirler konusunda yazılı olarak bilgilendirecek. Bu bilgilendirme sonrası işveren, aşı olmayan işçilere, COVID-19 tanısı konması durumunda iş ve sosyal güvenlik yasası açısından karşılaşacakları sonuçları da ayrıca bildirmekle yükümlü.