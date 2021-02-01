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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 18:01 | Son Güncelleme:

Bir çocuk annesinin kahreden ölümü

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Bir çocuk annesinin kahreden ölümü
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Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isteyen Sibel Demirdöken (40) hafif ticari araç çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Sibel Demirdöken'e (40) hafif ticari araç çarptı. Demirdöken'in hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Akar yönetimindeki 59 YZ 585 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan evli ve 1 çocuk annesi Sibel Demirdöken'e çarptı. Demirdöken ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Demirdöken, kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Araç sürücüsü Serkan A., gözaltına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA 

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde hafif ticari aracın koşarak karşıya geçmeye çalışan Sibel Demirdöken'e çarptığı, talihsiz kadının havaya savrulduğu görüldü.

Bir çocuk annesinin kahreden ölümü

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