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1 çocuk annesi, evinde ölü bulundu

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#Aksaray#Aksaray Haberleri#Selvihan Doğancı
1 çocuk annesi, evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 13:05

Aksaray'da, 1 çocuk annesi Selvihan Doğancı (43), yatağında ölü bulundu. Doğancı'nın kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

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Küçük Bölcek Mahallesi 2610'uncu Sokak'ta, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Selvihan Doğancı'dan sabah haber alamayan yakınları, saat 09.30 sıralarında eve geldi. Anahtarla kapıyı açıp içeri girdiklerinde Doğancı yatağında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 çocuk annesi, evinde ölü bulundu

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Selvihan Doğancı'nın öldüğü belirlendi. Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan Doğancı'nın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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#Aksaray#Aksaray Haberleri#Selvihan Doğancı

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