1 buçuk yıldır öksürüyordu, hastanedeki kontrolde şoke eden gerçek ortaya çıktı

Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 13:34

Malatya'da yaklaşık bir buçuk yıldır geçmeyen öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın, yapılan tetkikler sonucunda öksürüğünün nedeninin akciğerine kaçan kabak çekirdeği olduğu ortaya çıktı.

Battalgazi Devlet Hastanesi'nde görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ömer Emre Aşkın'a başvuran A.T., uzun süredir geçmeyen kuru öksürük şikayeti yaşadığını belirtti.

Yapılan muayene ve görüntüleme tetkiklerinin ardından Dr. Aşkın'ın yönlendirmesiyle hastaya bronkoskopi işlemi uygulandı. Bronkoskopi sırasında hastanın solunum yolunda kabak çekirdeği tespit edildi. Başarıyla çıkarılan cisim sonrası hastanın öksürük şikayeti tamamen sona ererken, yaklaşık 18 ay süren şikayetlerinden kurtulan hasta sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayarak, doktoruna ve hastane ekibine teşekkür etti.

Dr. Ömer Emre Aşkın ise "Uzun süre geçmeyen öksürük şikayetlerinde altta yatan farklı nedenler olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir. Bu vakada olduğu gibi, solunum yollarına kaçan yabancı cisimler de kronik öksürüğe neden olabilir" diye konuştu.

