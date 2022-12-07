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BahÃ§elievler'de polise baÅŸvuran kuyumcu B.D., alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi otoparkÄ±na park ettiÄŸi aracÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nde, arka camÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±k olduÄŸunu ve iÃ§i altÄ±n ziynet eÅŸyasÄ± dolu Ã§antanÄ±n Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek ÅŸikayetÃ§i oldu. Polise ifade veren B.D., Ã§alÄ±nan Ã§antanÄ±n iÃ§inde yaklaÅŸÄ±k 1,5 milyon lira deÄŸerinde bulunduÄŸu belirtti.

HÄ±rsÄ±zlÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi tarafÄ±ndan olayla ilgili baÅŸlatÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmada polis gÃ¼venlik kameralarÄ±nÄ± incelediÄŸinde ÅŸÃ¼phelilerin alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezine geldiÄŸi anlarÄ± tespit etti. Beyaz renkli bir otomobille gelen ÅŸÃ¼phelilerin biri otomobilde beklediÄŸi diÄŸerinin otoparka indiÄŸi ardÄ±ndan geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

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TÄ°FLÄ°S'E KAÃ‡MAYA Ã‡ALIÅžIRKEN YAKALANDILAR

HÄ±rsÄ±zlÄ±kta kullanÄ±lan otomobilin izini sÃ¼ren polis ÅŸÃ¼phelilerin Åžili uyruklu iki kiÅŸi olduÄŸunu belirledi. ÅžÃ¼phelilerin olayÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul'dan Ankara'ya gittikleri ve otogardan otobÃ¼se binerek Tiflis'e hareket edeceÄŸi bilgisine ulaÅŸÄ±ldÄ±.

Bunun Ã¼zerine Ankara otogarÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonla ÅŸÃ¼pheliler Jaime M.V.D.(40) ile Daniel A.Y.H. (40) gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼phelilerle birlikte bir miktar dÃ¶viz ile bazÄ± altÄ±n ziynet eÅŸyalarÄ± ele geÃ§irildi.

Ä°stanbul'a getirilen ÅŸÃ¼phelilerin iÅŸlemleri AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nde yapÄ±ldÄ±. Ä°ki ÅŸÃ¼pheli iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.

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