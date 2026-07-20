1 aylıkken kanser teşhisi konulan minik Kaan için aile hekimlerden destek bekliyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Filiz ve Halil Kılıç çiftinin tek çocukları Kaan Efe, annesinin, riskli geçen hamileliği sırasında hastane dönüşünde geçirdiği trafik kazasının ardından erken dünyaya geldi. Doğumun ardından sarılık tedavisi gören Kaan Efe, taburcu olduktan kısa süre sonra aşırı huzursuzluk ve durdurulamayan ağlama şikayetleri yaşamaya başladı. Ailenin farklı hastanelere yaptığı başvurularda bebeğe ilk etapta gaz ve reflü tanısı konuldu. Ancak şikayetlerin geçmemesi üzerine yapılan ultrason ve biyopsi sonucunda Kaan Efe'ye 1 aylıkken karaciğer kanseri teşhisi konuldu. Yaklaşık 1,5 aylıkken kemoterapi tedavisine başlayan Kaan Efe, bugüne kadar 4 kür kemoterapi aldı. Kanser hücrelerinde gerileme görülmesine rağmen karaciğerindeki kitlenin yeterli ölçüde küçülmemesi nedeniyle ameliyat gerçekleştirilemedi. 5'inci kemoterapi kürüne hazırlanan Kaan Efe’nin ailesi çocuklarının bir an önce sağlığına kavuşmasını bekliyor.

Haberin Devamı

“DÜNYA BAŞIMA YIKILDI”

Filiz Kılıç, güvenlik görevlisi olarak çalışırken hamile kaldıktan sonra işi bırakıp evde dinlenmek zorunda kaldığını söyleyerek, "Kalbimde delik olduğu için riskli bir gebelik geçiriyordum. Bir gün hastane dönüşünde trafik kazası yaşadık. Çok şükür bir sıkıntımın olmadığını, taburcu olabileceğimi söylediler. Bir gün sonra suyum geldi. 34 hafta 2 günlükken doğum yaptım. Sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Arkasından sarılık tedavisi gördük. Eve geldikten sonra sürekli ağlıyordu. Gittiğimiz her hastanede 'Gazı var, reflüsü var' dediler. Ama annelik içgüdüm bunun normal olmadığını söylüyordu. Yapılan ultrasonun ardından önce 'bağırsak tümörü' dediler. Sonrasında biyopsi yapıldı ve karaciğer kanseri olduğunu öğrendik. Keşke gaz olsaydı, reflü olsaydı. O an dünya başıma yıkıldı" dedi.

Haberin Devamı

“OĞLUM HASTANEDE BÜYÜDÜ”

Oğlunun henüz 1,5 aylıkken kemoterapi tedavisine başladığını söyleyen Kılıç, "Bebeğimi hastaneye götürdüğümde henüz 1,5 aylıktı. Annelik nasıl bir şey bilmiyordum, acemiydim. İlk kemoterapisini aldı. Oğlum hastanede büyüdü, hastanede gülmeye başladı. Ben anneliği de hastanede öğrendim. Şu an 4'üncü kürümüzü tamamladık. Kanser hücrelerinde ciddi düşüş var ama karaciğerindeki kitle küçülmediği için ameliyat edilemiyor. 5'inci kürümüzü 23 Temmuz'da alacağız. Küçülme olursa ameliyat edeceklerini söylediler. İnşallah oğlum sağlığına kavuşacak" diye konuştu.

Tedavi gördükleri hastanede ameliyatın riskli bulunması nedeniyle farklı doktor arayışına girdiklerini belirten Kılıç, "Doktorlarımız bize, 'Yapabilecek bir doktor bulabilirseniz ameliyat olabilir' dediler. Böyle bir doktor bulduk ama maddi imkanımız yeterli olmadığı için yaptıramıyoruz. Kaan'ım için 'Ben bu ameliyatı yapabilirim' diyebilecek bir doktorumuz varsa, çocuğumuzun bir an önce ameliyat edilip sağlığına kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“UZAKTAN KOKLAMAK ÇOK ZOR”

Maddi ve manevi olarak çok büyük sıkıntı içerisine düştüklerini dile getiren Filiz Kılıç, "Ben çocuğumu koynuma alıp evimde yatamadım. Ona bir şey olacak diye beynimi durduramıyorum, korkuyorum. İstiyorum ki bir an önce tedavisini olsun, benim o yaşadığım bütün acılarım gitsin. Orada serumlardan, kemoterapilerden, iğnelerden kucağıma alamıyorum. Uzaktan koklamak çok çok zor oluyor. Ben sadece evladımın ameliyatı için 'Ben yapabilirim' diyen bir hekimin sesini duymak istiyorum. Kaan'ımın yaşamasını istiyorum. Kaan'ım için 'Ben bu ameliyatı yapabilirim' diyebilecek bir doktorumuz varsa, biz çocuğumuzun bir an önce ameliyat edilip tedavi edilmesini, eve gelmesini istiyoruz. Bütün istediğim bu" ifadelerini kullandı.