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1 aylık bebeğe yanlışlıkla COVID aşısı

#Zafer Kurugöl#Bebek#Koronavirüs Aşısı
1 aylık bebeğe yanlışlıkla COVID aşısı
Meltem Özgenç

Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün, “Bebeklere yanlışlıkla COVID-19 aşısı yaptılar” sözleri tartışma yarattı. Aile hekimleri, “Kurumumuzda böyle bir hata asla yapılmaz, bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz” diye tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı da iddianın kaynağı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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(Meltem ÖZGENÇ / ANKARA - Buse ÖZEL / İSTANBUL)

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün, bir TV programında söylediği “Bebeklere yanlışlıkla COVID-19 aşısı yaptılar” sözlerine aile hekimlerinden sert tepki geldi. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, iddiayı asla kabul etmediklerini açıkladı ve Hürriyet’e şunları söyledi:

‘HER AŞI AYRI KUTU VE RENKTE’

“Aşılar 10 yıldır barkod ile takip edilir ve Sağlık Bakanlığı deposundan çıkışı ile kişiye uygulandığı ana kadar bütün transfer süreci barkod kontrolündedir. COVID-19 aşıları uygulama öncesi ayrı barkod, ‘aşıla’ denilen ayrı ve özel bir programa tabidir. Yaş grubu açılmadan barkod okunmaz ve aşı sayısı ile barkod sayısı her gün karşılaştırılır. Aile sağlığı merkezlerinde 15 yıldır aşı yapılıyor. Her aşı ayrı kutu ve renktedir. 15 yıllık tecrübe ile biz aile hekimliği çalışanları, Sağlık Bakanlığı’nda aşı ile eğitim veren sağlık profesyonelleriyiz. Böyle bir hata asla yapılmaz. Bu talihsiz açıklamayı kabul etmiyoruz ve bu konuda ilgili mercilere başvurumuzu yaptığımızı belirtmek istiyoruz. Halkımızda aşı tereddüdü oluşturacak, güven duygusunu zedeleyecek şekilde açıklamaların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz. Ailelerimiz, bebeklerini, çocuklarını yine en güvendikleri sağlık çalışanlarına, aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına hiçbir kuşku, tereddüt olmaksızın emanet edebilir, aşılarını güvenle yaptırabilirler.”

‘HİÇBİR SORUŞTURMA DUYMADIK’

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AHEF Genel Başkanı Dr. Özlem Sezen de yanlış aşı yapmanın imkânsız olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hocamızın yaptığı açıklamaların hiçbiri kabul edilemez. Bunca yıllık emeğimiz, çabamız hele de pandemide gösterdiğimiz performans bir çırpıda çöpe atılmaya çalışıyor. Böyle bir hata olması durumunda ise ortada bir kayıt olması lazım, soruşturma olması lazım. Bakanlık soruşturması açılır hemen. İhmal varsa ona göre hareket edilir. Bir şekilde bu durumu duyardık ama hiçbir şey duymadık.”

1 aylık bebeğe yanlışlıkla COVID aşısı

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PROF. DR. KURUGÖL: YANLIŞ ANLAŞILDIM, TEK BEBEĞE YAPILDI

Konuyla ilgili Hürriyet’e konuşan Zafer Kurugöl şunları söyledi: “Yanlış ifade etmemden kaynaklandı, herkesten özür diliyorum. Tek bir bebeğe yapıldı. 3 ay önce İzmir’e yakın bir ilde oldu. Bugün olan bir olay değil. Temmuzda olan bir olay. Aile bir aşı merkezine gidiyor. Hem bebek aşıları, hem COVID-19 aşıları yapılan bir yer. Bir aylık bebeğe COVID-19 aşısı yapılıyor. Ama sağlık personeli hatayı hemen fark ediyor, kaçmıyor, gizlemiyor, bildiriyor. Bildirdiği için de sağlık müdürlüğü bu hastanın izlenmesi için bize gönderiyor. Bebeği bir hafta boyunca her gün izledik. Hiçbir şikâyet olmadı ve tüm tahlilleri normal çıktı. Bugün de kontrol ettik. Sağlığında en ufak bir sorun yok. Sağlık müdürlüğü soruşturma başlattı gerekli adli işlemler yapılıyor. Enjektörleri hazırlıyorken karıştırmışlar, insan hata yapabilir.”

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SAĞLIK BAKANLIĞI: İDDİALARIN KAYNAĞINA SORUŞTURMA

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Prof. Dr. Zafer Kurugöl’ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddiaları kabul edilemez. Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değil. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar tüm süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır.’’

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Öte yandan yanlış aşı yapılan bebeğin ailesinin de konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

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#Zafer Kurugöl#Bebek#Koronavirüs Aşısı