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1 aydır kulak ağrısı yaşıyordu: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı!

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#Sağlık#Kene#Kulak Ağrısı
1 aydır kulak ağrısı yaşıyordu: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 12:32

Sivas ve çevre illerindeki kene vakaları devam ederken Eskişehir'de de dikkat çeken bir olay yaşandı. Kulak ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye götürülen 5 yaşındaki çocuğun kulağından canlı kene çıkarıldı.

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Eskişehir’de uzun süre kulak ağrısı yaşayan çocuk, ailesi tarafından bir özel hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrolde, çocuğun sağ kulağında, dış kulak yolunda cilde yapışan ve kanamaya neden olan canlı kene tespit edildi.

1 aydır kulak ağrısı yaşıyordu: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı

Op. Dr. Faruk Özkırış tarafından hastanede yapılan operasyonla kene çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen çocuk, taburcu edildi.

1 aydır kulak ağrısı yaşıyordu: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı

Kenenin özellikle piknik alanlarında çocukların vücutlarına yapışabildiğini ifade eden Op. Dr. Faruk Özkırış, “Yaklaşık 1 aydır kulak ağrısı şikayeti olan çocuk hastayı değerlendirdiğimizde sağ kulağında yabancı bir cisim, bir böcek olduğu gözlendi. Bu cismi çıkardığımızda kene olduğunu gördük. Hemen gerekli müdahaleyi yaparak keneyi çıkardık. Tedavisini düzenledik ve takibimize aldık. Özellikle yaz aylarında piknik yerlerine giden insanlarımızın, çocuk yaş gurubunda otluk alanda oynarken keneler çocukların vücutlarına yapışabilir. Kulak yoluna girebilmekte. Onun için böyle kulak ağrısı olan çocukları ihmal etmemek, en yakın sağlık kuruluşuna göstermek uygun olacaktır” dedi.

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1 aydır kulak ağrısı yaşıyordu: 5 yaşındaki çocuğun kulağından çıktı

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#Sağlık#Kene#Kulak Ağrısı

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