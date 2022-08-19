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1 aydır kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni bulundu! 1 kişi gözaltında

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#Aydın#Kuyucak#Kayıp
1 aydır kayıp olarak aranıyordu: Cansız bedeni bulundu 1 kişi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2022 10:30

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 24 Temmuz'dan bu yana kayıp olan 60 yaşındaki Edip Coşkun'un (60) cansız bedeni bulunurken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Çobanhisa Mahallesi'nde yaşayan Edip Coşkun (60), 24 Temmuz'da motosikletine binerek evinden ayrıldı. Gece eve geri dönmeyen Coşkun'un ailesi karakola giderek kayıp başvurusu yaptı. Güvenlik güçleri tarafından her yerde aranan Coşkun'un ailesi de bastırdığı el ilanları ile sokak sokak gezerek iz bulmaya çalıştı.

Günlerdir şahsı arama çalışmaları devam ederken, ilçeye bağlı kırsal Başaran ve Karapınar mahalleleri arasındaki kurutma kanalında Coşkun’un motosikleti ve ayakkabısı bulundu. Yaşanan gelişmenin ardından çalışmalarını genişleten jandarma ekipleri, kurutma kanalı boyunca iş makineleriyle arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU! 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kurutma kanalında Coşkun'un cansız bedeni bulundu. Coşkun'un ölüm haberini alan ailesi ve sevenleri yasa boğuldu. Coşkun'un ölümü ile ilgili aralarında para alışverişi konusunda husumet bulunduğu iddia edilen M.T. (25) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Aydın#Kuyucak#Kayıp

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