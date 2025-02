1 aydır evinin önüne gelen çakalları besliyor: İsim bile verdi

Haberin Devamı

Perşembe ilçesi Tepecik Mahallesi’nde yaşayan Davut Kısa, her gün evinin önüne gelen çakalları besliyor. Japonya’da 16 yıl kaynakçılık yapan ve emekli olduktan sonra Türkiye’ye dönen Kısa, beslediği çakallardan birine, Japonya’daki patronunun köpeğinin ismi olan ‘Cori’ adını verdi. Yalnız yaşayan Kısa, her gün düzenli olarak gelen çakalların kendisine arkadaşlık ettiğini belirterek, “Yaklaşık 1 aydır çakallar, evimin önüne geliyor. İlk başta Cori tek geliyordu. Sonra 3 arkadaş gelmeye başladılar. Bazen bu sayı 4’e de çıkıyor. Kış ayları çetin geçtiği için bu hayvanlar yiyecek bulmakta zorlanıyorlar ve insanların yaşadıkları yerlere kadar geliyorlar. Ben de insanlık vazifemi yaparak onları her gün besliyorum. Ekmek, tavuk eti ve kemik veriyorum. Bazen de evde akşam yemeğinden kalan yiyecekleri veriyorum. Ben de onlara çok alıştım, hepsini çok seviyorum. Akşam hava kararmaya başlayınca evin önüne çıkıp, onlara sesleniyorum. Onlar da sesimi duyunca hemen geliyorlar. Karınlarını doyurduktan sonra gidiyorlar” diye konuştu.

Haberin Devamı