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Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 25.08.2020 - 11:20 | Son Güncelleme:

1 ayda 4 otomobil çalan şüpheli kamerada

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1 ayda 4 otomobil çalan şüpheli kamerada
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İstanbul'da son bir ay içerisinde park halinde bulunan 4 ayrı otomobil çalındı. Şüphelinin otomobil çalma anları güvenlik kamerasına yansırken, polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik, Kartal ve Tuzla'da son bir içerisinde 4 ayrı otomobil hırsızlığı meydana gelmesi üzerine soruşturma polis soruşturma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren bir şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, yaptığı çalışmalar sonucunda 22 Ağustos Cumartesi günü Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde Gökhan Y.(36) isimli şüpheliyi yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Gökhan Y. 'nin 43 oto hırsızlık suçundan kaydı olmak üzere çeşitli suçlardan toplamda 59 kaydı olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede şüphelinin otomobillerin kontak anahtarlarını kopyalayarak çaldığı tespit edildi. Şubede işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Gökhan Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan şüphelinin park halindeki bir otomobili çalma anı kameralara yansıdı.

1 ayda 4 otomobil çalan şüpheli kamerada

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