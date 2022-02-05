1 ayda 1497 deprem... Doç. Dr. Irmak'tan önemli açıklama

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar Sadece birkaç metre kaldıKritik dakikalar... Mucizeyi bekliyorlar! Sadece birkaç metre kaldı#Fas
Aziz Yıldırım sözleri Divana damga vurdu Bir kez daha adaylığını açıkladıAziz Yıldırım sözleri Divan'a damga vurdu! Bir kez daha adaylığını açıkladı#Fenerbahçe
5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri...5 UZMAN 14 SORU | Omicron çocukları nasıl etkiliyor? İşte ebeveynlerin en çok merak ettikleri... #Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Kurum açıkladı TOKİ indirim kampanyası yapacakBakan Kurum açıkladı! TOKİ indirim kampanyası yapacak#TOKİ
İstanbulun Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı Türkiyenin en kalabalığı...İstanbul'un Esenyurt ilçesinin nüfusu 57 ili geride bıraktı! Türkiye'nin en kalabalığı...#Nüfus
Son adım bardağı taşırdı Putin için düğmeye bastılar...Son adım bardağı taşırdı! Putin için düğmeye bastılar...#RUSYA
Bahçeliden 2023te yapılacak seçim için Hazırlıklı olun talimatıBahçeli'den 2023'te yapılacak seçim için 'Hazırlıklı olun' talimatı#MHP
Sümela Manastırında tepki çeken görüntüler Diskovari eğlence tartışması...Sümela Manastırı'nda tepki çeken görüntüler! 'Diskovari' eğlence tartışması...#Sümela Manastırı
Dört 4lük provokasyon 91 yıldır ataktaDört 4'lük provokasyon! 91 yıldır atakta#Samsun
Kadıköy’de dolapla birlikte çukura düştüKadıköy’de dolapla birlikte çukura düştü#Istanbul
Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimiDavutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi#Ahmet Davutoğlu
Hande Yenerin kıyafeti olay oldu Perde üstüne bikini giymişHande Yener'in kıyafeti olay oldu! 'Perde üstüne bikini giymiş'#Hande Yener
Günde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: Ben neyi yanlış yaptımGünde 1,9 milyon dolar kazanan mutsuz milyarder zenginliği sorguluyor: 'Ben neyi yanlış yaptım?'#Leon Cooperman
Mezarında bari rahat bırakın'Mezarında bari rahat bırakın'#HABER
HABERLERGündem Haberleri

1 ayda 1497 deprem... Doç. Dr. Irmak'tan önemli açıklama

#Deprem#Serkan Irmak#Marmara
1 ayda 1497 deprem... Doç. Dr. Irmaktan önemli açıklama

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Serkan Irmak, 2022 yılının ocak ayında Türkiye'de 1'den büyük 1497 deprem olduğunu söyledi. Doç. Dr. Irmak, "Bunlar zaten Kuzey Anadolu Fayı'nın üretmesi gereken depremler. Şu an görünen itibarıyla meydana gelen depremlerin Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek olan depremlerin üzerinde herhangi bir etkisi yok. Bölgede sistem kendi depremlerini üretiyor" dedi. 

Haberin Devamı

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nde görevli Doç. Dr. Serkan Irmak, son dönemlerde yurt genelinde meydana gelen depremleri değerlendirdi. Gün içinde tektonik hareketlerden kaynaklı ülke içerisindeki ve çevresindeki fay hatlarında irili ufaklı birçok depremin yaşandığını ifade eden Irmak, bu depremlerin birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ocak ayı içerisinde farklı ölçeklerde 1497 adet depremin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Irmak, "2022 yılının ocak ayına baktığınız zaman geçmiş yıla oranla nispeten sakin bir dönem geçirdiğimizi görmekteyiz. Toplamda bölgemizde 1'den büyük 1497 deprem var. 3'ten büyük 103, 4'ten büyük 22 ve 5'ten büyük 5 tane deprem var. Bu depremlerden bir tanesi de 6'dan büyük. 11 Ocak'ta Kıbrıs'ın kuzeybatısında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem. Özellikle güney bölgelerimizde, Antalya, Alanya, Anamur çevrelerinde oldukça hissedilen bir depremdi bu" dedi. 

'BU DEPREMLERİN OLASI MARMARA DEPREMİ ÜZERİNDE HERHANGİ BİR ETKİSİ YOK' 

Meydana gelen depremler incelendiğinde bölgede bulunan fay hatlarının kendi depremlerini ürettiğini ifade eden Doç. Dr. Irmak, şöyle konuştu:

"Meydana gelen depremlerin harita üzerindeki dağılımına baktığımız zaman genelde aktif fay hatlarıyla ilişkili olduğunu görmekteyiz. Bu depremler aktif fay hatları üzerinde meydana geliyor ve 1497 depremi arasındaki çok az sayıda depremin Marmara Bölgesi'nde veya Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Bölgesi'ndeki kısmı üzerinde olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla tektonik kuvvetler normal çalışmalarına devam ediyorlar, kendi depremlerini üretmekteler. Marmara Bölgesi'ne az sayıda ufak depremler oluyor, bunlar zaten Kuzey Anadolu Fayı'nın üretmesi gereken depremler. Ancak deprem sayısının azlığının ya da çokluğunun Marmara Bölgesi'ndeki deprem aktivitesiyle ilişkisi olup olmayacağını söylemek çok zor. Şu an görünen itibarıyla meydana gelen depremlerin Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek olan depremlerin üzerinde herhangi bir etkisi yok. Bölgede sistem kendi depremlerini üretiyor."

Haberin Devamı

1 ayda 1497 deprem... Doç. Dr. Irmaktan önemli açıklama



'TELEFONLARDAKI UYGULAMALAR KENDİMİZİ SAĞLAMA ALMA İMKANI VERİYOR' 

Doç. Dr. Irmak akıllı telefona yüklenen deprem uyarı sistemi uygulamasının çök-kapan-tutun imkanı vereceğini ifade ederek, şu açıklamada bulundu: 

"Son günlerde akıllı telefonlarda kullanılan uygulamalar ön plana çıkıyor. Aslında bu çalışmaların geçmişi var, uzun yıllardan beri devam eden çalışmalar sonuçlarını vermeye başladı. Buradaki temel prensip deprem sonrasında ortaya çıkan dalgaların bölgeye ulaşma zamanları. Depremlerde iki tip dalga oluşur; bunlardan yıkıcı olan türü var ve yıkıcı olmayan türü var. Yıkıcı olmayan dalgalar daha hızlı ilerlediği için size bir uyarı veriyor. Bu uyarı geldikten sonra depremin merkezine olan uzaklığa bağlı olarak belli bir zaman sonra da yıkıcı dalgalar oluşuyor. O aradaki zaman farkı size bir tedbir alma imkanı sunuyor. Dolayısıyla akıllı telefonlarda kullanılan bu uygulamalardan elde edilecek olan uyarılar, depreme olan uzaklığınıza bağlı olarak size bulunduğunuz yerde, çök-kapan-tutun tekniğiyle güvenli bir yerde kendinizi biraz daha sağlama alma imkanı verecektir. O nedenle böyle uygulamaların kullanılmasında fayda vardır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Serkan Irmak#Marmara

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı

Dişlerin seni ele veriyor | Agresif misin, endişeli mi yoksa umursamaz mı?

#Diş Sağlığı
Online kreşe para iadesi

Online kreşe para iadesi

#Online Kreş
Yemekte takılan burun maskeleri gündem oldu Peki virüsten korur mu

Yemekte takılan 'burun maskeleri' gündem oldu! Peki virüsten korur mu?

#Koronavirüs