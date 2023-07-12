1 ay önce evini, şimdi de ormanı yakmaya kalktı

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Yangın, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde meydana geldi. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, engebeli arazi nedeniyle yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü’nün arasözleri de katıldı. Çam ormanları ve koruluk alandaki 5-6 farklı noktada çıkan yangın itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

1 ay önce evini yakmaya çalışan Ali Öner'in (35) bu sefer de ormanı yakmaya çalıştığı öğrenildi. Şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.