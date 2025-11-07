×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

1,8 milyarlık liralık hesap hareketi! MİT, jandarma ve polis ortak çalıştı: Baskınlarla tek tek alındılar

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Saraçlar Çetesi#Mali Suçlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 13:50

İzmir'in 6 ilçesinde 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında; 'Saraçlar' olarak bilinen suç örgütüne 4 Kasım'da operasyon düzenlendi.

1,8 milyarlık liralık hesap hareketi MİT, jandarma ve polis ortak çalıştı: Baskınlarla tek tek alındılar

Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı.

Gözden KaçmasınOlay yerine gelen baba çılgına döndü: Rezil oldum | Polisler güçlükle sakinleştirdiOlay yerine gelen baba çılgına döndü: Rezil oldum | Polisler güçlükle sakinleştirdiHaberi görüntüle

1,8 milyarlık liralık hesap hareketi MİT, jandarma ve polis ortak çalıştı: Baskınlarla tek tek alındılar

Haberin Devamı

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 senet, 98 uyuşturucu hap ve 34 kurusıkı mermi ele geçirildi. 

1,8 milyarlık liralık hesap hareketi MİT, jandarma ve polis ortak çalıştı: Baskınlarla tek tek alındılar

1 MİLYAR 800 MİLYON LİRA HESAP HAREKETLİLİĞİ 

Şüphelilerin 'Yağma', 'Rüşvet', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karıştıkları belirlendi.

Gözden KaçmasınBir köyü sarsan iğrenç iddia Kedileri satıp katliam yapmış... Bir evlat anasına nasıl böyle bir iftira atarBir köyü sarsan iğrenç iddia! Kedileri satıp katliam yapmış... 'Bir evlat anasına nasıl böyle bir iftira atar'Haberi görüntüle

1,8 milyarlık liralık hesap hareketi MİT, jandarma ve polis ortak çalıştı: Baskınlarla tek tek alındılar

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı bugün adliyeye sevk edildi. 

1,8 milyarlık liralık hesap hareketi MİT, jandarma ve polis ortak çalıştı: Baskınlarla tek tek alındılar

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Saraçlar Çetesi#Mali Suçlar

BAKMADAN GEÇME!