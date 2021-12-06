1.7 milyon liralık tazminat onandı

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Hatay’da 9 Aralık 2015’te Hamza İpek kız arkadaşı D.H. ile öpüştüğü iddiasıyla okul müdürünün odasına çağrılıp azarlanmıştı. Maruz kaldığı psikolojik baskı nedeniyle İpek, okulun balkonundan atlamış ve felç geçirip yüzde 93 oranında engelli kalmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı, müdür Ayşe Ersoy ile diğer öğretmenlerin Hamza İpek’i intihara yönlendirecek fiillerinin saptanmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar vermişti. Hamza İpek’in avukatı Ali Habip, “olayın meydana gelmesinde hizmet kusuru bulunduğu” gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat talebiyle Hatay 1. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı.

'GURURU KIRILDI'

Mahkeme de “öğretmenin ve okul yönetiminin olayı anlamaya yönelik bir yaklaşım sergilemedikleri, hassas olan duruma çözüm bulmak için konunun uzmanı olan rehber öğretmen aracılığıyla görüşmeleri yapması gerekirken yapmadıkları, suçlayıcı ifadeler nedeniyle gencin gururunun kırılmış olabileceği” gerekçeleriyle söz konusu olayın meydana gelmesinde davalı idareye bağlı kamu hizmeti yerine getiren okul yönetimi ve öğretmenin kusurlu olduğu tespitinde bulundu. Mahkeme, İpek’e toplamda 1 milyon 700 bin TL maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ise “idarelerine atfedilecek bir kusurun bulunmadığını” savunarak istinaf başvurusunda bulundu ve kararın kaldırılmasını talep etti. Adana Bölge İdare Mahkemesi 2. İdari Dava Dairesi, 18 Kasım’da bakanlığın başvurusunu reddetti. Kararda, “Kararın dayandığı gerekçe usul ve yasaya uygun olup kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmamaktadır” denildi. Dosya ilişkin son kararı Danıştay verecek.