1.7 milyon işletmenin adresi Facebook sayfası

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Facebook Kuzey Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, sunumlarında özetle şunları aktardı:

İNTERNETİN İÇİNE GİREBİLECEĞİZ: “Komisyonunuz bizleri davet ettiğinde ismimiz ‘Facebook’ idi, geçen hafta ismimiz değişti ve ‘Meta’ oldu artık. Önümüzdeki 10 yıl içinde artık interneti içine girebildiğimiz, ‘üç boyutlu’ olarak nitelendirilen koku ve dokunma duygularının da tecrübemizin içine girdiği farklı bir deneyim sunması beklenen ‘Metaverse’ teknolojisinin, şirketimizin ismini daha iyi ifade edeceğini düşündük.

DÜNYADA 3 MİLYAR KULLANICI: Instagram, WhatsApp, Messenger gibi ürünlerimiz de var. Dünyada 3 milyardan fazla kullanıcımız var. Her gün platformlarımız üzerinde 100 milyardan fazla mesaj iletiliyor ve her gün 1 milyardan fazla hikaye paylaşılıyor.

1.7 MİLYON İŞLETMENİN İŞ YERİ: Türkiye’de 1.7 milyon işletmenin, iş yerinin Facebook sayfası olduğu tespit edildi, bu sayı Türkiye’deki tüm iş yerlerinin yüzde 55’ine denk geliyor. Platformlarımızın kullanımıyla ilişkilendirilen ekonomik büyüme 15,3 milyar olarak gerçekleşmiş, 209 bin adet yeni istihdam yaratılmış. Şirketler platformlarımız sayesinde 135 milyon sınır ötesi müşteriye ulaşabilmiş.

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YÜZDE 61’İ ARKADAŞLIK AMAÇLI: Facebook gruplarına katılım oranı yüzde 78, Facebook gruplarını başka şehirlerdeki insanlarla iletişim kurmak için kullanım oranı da yüzde 65 olarak tespit edildi. Türkiye’deki yüzde 61 oranında Facebook kullanıcısı bunu arkadaşlık kurma amaçlı olarak kullandı ve yüzde 41’i fiziksel dünyada da tanıştılar.

13 YAŞ ALTINA İZİN YOK: Kişisel verilerin gizliliğinin korunması için elimizden geleni yapmak zorundayız. 13 yaşın altındaki hiçbir kullanıcının hesap açmasına izin vermiyoruz.

HERKESE SÖZ SÖYLEME HAKKI: Zorbalık, şiddete teşvik, nefret söylemi, dolandırıcılık, insanların kandırılması, suçu övmek, denetime tabi olmayan ürünlerin reklamının yasak olması, tehditlere izin verilmemesi gibi birçok alanda çok detaylı politikalarımız var. Herkese söz söyleme hakkı vermeyi hedefliyoruz yani ifade özgürlüğü olduğunu düşünüyoruz.

TACİZE HIZLI MÜDAHALE: Tacizi kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu içerikleri platformlarımızdan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz.

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YAPAY ZEKA YAKALIYOR: Politikalara uygun olmayan içerikler yapay zekayla tespit ediliyor. Şu anda bu konuda çalışan 35 bin çalışanımız var.

1.3 MİLYAR SAHTE HESAP: Geçen yılın son çeyreğinde sadece Facebook üzerinde 1.3 milyar sahte hesap kapatılmıştır. Nefret söylemi içerdiği için kaldırılan içeriğimiz Facebook platformu üzerinde 26.9 milyon; Instagram üzerinde 6.6 milyon.

28 MİLYON CİNSEL İÇERİK KALDIRILDI: Facebook’ta yetişkin çıplaklığı ve cinsel aktivite içeren 28 milyon, Instagram üzerinde 11.5 milyon içerik kaldırılmıştır.

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1600 İÇERİK ÇIKARTILDI

Türkiye’ye özel istatistiklerimiz nedir? Kuruluşlarımızın bize ilettiği içerikleri biz yerel yasalara göre çıkarıyoruz. En son 1600 civarında içerik kamu kurumlarımızdan gelen talepler kapsamında çıkarılmış durumda. Asılsız haberin yayılmasına aracı olmamaya çalışıyoruz. Bağımsız haber doğrulama ekipleriyle çalışıyoruz. Tüm dünyada 60 civarında sertifikalandırılmış bağımsız haber doğrulama kuruluşu var. Bunlardan 2 tanesi Türkiye’de; ‘Teyit’ ve ‘Doğruluk Payı’. Onların söylediği asılsız haber içeren içerikleri daha aşağı çekiyoruz.

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KAYIP ÇOCUK ALARMI

ABD’de ‘amber alert’ olarak bilinen, kayıp çocuk alarmıyla ilgili bir program geliştirdik. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’de de kayıp çocuk alarmıyla ilgili çalışmalarımız olacak.”

6.3 MİLYAR LİRA HARCATMIŞ

Komisyondaki sunuma göre, Facebook platformlarında bir içerik veya reklam gördükten sonra bir şey satın alma oranı yüzde 40. Facebook platformları tarafından tetiklenen doğrudan tüketici harcamaları da 6.3 milyar TL.