1.7 milyon işletmenin adresi Facebook sayfası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Miçotakisin Ankaraya mesajları gündem yarattıMiçotakis'in Ankara'ya mesajları gündem yarattı#Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Kripto tehlike Risk almaktan çekinmiyorlar... Çoğu neyi nasıl yaptığını bilmiyorKripto tehlike! Risk almaktan çekinmiyorlar... 'Çoğu neyi nasıl yaptığını bilmiyor'#Kripto Para
Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş...Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller! Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş...#Fenerbahçe
Adan Zye Biontech takvimi İşte 3. doza dair tüm ayrıntılarA'dan Z'ye Biontech takvimi! İşte 3. doza dair tüm ayrıntılar#Koronavirüs Aşısı
Çilem Doğanın bitmeyen çilesi Kanıma dokunuyorÇilem Doğan'ın bitmeyen çilesi! Kanıma dokunuyor#Çilem Doğan
Ünlü işinsanına eski eşinden suçlama... Villa kavgasıÜnlü işinsanına eski eşinden suçlama... Villa kavgası#Okan Kemal Kitapçı
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu engelleyebilecek mi Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu engelleyebilecek mi?#Ekrem İmamoğlu
Kebaba daldı, maçı unuttuKebaba daldı, maçı unuttu#Ronnie O’Sullivan
Fenerbahçe güle oynaya kazandı Avrupa Liginde ilk galibiyet 3 golle geldiFenerbahçe güle oynaya kazandı! Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet 3 golle geldi#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
NASA davasında sonuç hüsran Umduğunu bulamadıNASA davasında sonuç hüsran! Umduğunu bulamadı#Jeff Bezos
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

1.7 milyon işletmenin adresi Facebook sayfası

#Facebook#TBMM#Sosyal Medya
1.7 milyon işletmenin adresi Facebook sayfası

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Facebook’un Türkiye temsilcilerini dinledi.

Haberin Devamı

Facebook Kuzey Afrika ve Türkiye’den Sorumlu Direktörü Azzam Alameddin, Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, sunumlarında özetle şunları aktardı:

İNTERNETİN İÇİNE GİREBİLECEĞİZ: “Komisyonunuz bizleri davet ettiğinde ismimiz ‘Facebook’ idi, geçen hafta ismimiz değişti ve ‘Meta’ oldu artık. Önümüzdeki 10 yıl içinde artık interneti içine girebildiğimiz, ‘üç boyutlu’ olarak nitelendirilen koku ve dokunma duygularının da tecrübemizin içine girdiği farklı bir deneyim sunması beklenen ‘Metaverse’ teknolojisinin, şirketimizin ismini daha iyi ifade edeceğini düşündük.

DÜNYADA 3 MİLYAR KULLANICI: Instagram, WhatsApp, Messenger gibi ürünlerimiz de var. Dünyada 3 milyardan fazla kullanıcımız var. Her gün platformlarımız üzerinde 100 milyardan fazla mesaj iletiliyor ve her gün 1 milyardan fazla hikaye paylaşılıyor.

1.7 MİLYON İŞLETMENİN İŞ YERİ: Türkiye’de 1.7 milyon işletmenin, iş yerinin Facebook sayfası olduğu tespit edildi, bu sayı Türkiye’deki tüm iş yerlerinin yüzde 55’ine denk geliyor. Platformlarımızın kullanımıyla ilişkilendirilen ekonomik büyüme 15,3 milyar olarak gerçekleşmiş, 209 bin adet yeni istihdam yaratılmış. Şirketler platformlarımız sayesinde 135 milyon sınır ötesi müşteriye ulaşabilmiş.

Haberin Devamı

YÜZDE 61’İ ARKADAŞLIK AMAÇLI: Facebook gruplarına katılım oranı yüzde 78, Facebook gruplarını başka şehirlerdeki insanlarla iletişim kurmak için kullanım oranı da yüzde 65 olarak tespit edildi. Türkiye’deki yüzde 61 oranında Facebook kullanıcısı bunu arkadaşlık kurma amaçlı olarak kullandı ve yüzde 41’i fiziksel dünyada da tanıştılar.

13 YAŞ ALTINA İZİN YOK: Kişisel verilerin gizliliğinin korunması için elimizden geleni yapmak zorundayız. 13 yaşın altındaki hiçbir kullanıcının hesap açmasına izin vermiyoruz.

HERKESE SÖZ SÖYLEME HAKKI: Zorbalık, şiddete teşvik, nefret söylemi, dolandırıcılık, insanların kandırılması, suçu övmek, denetime tabi olmayan ürünlerin reklamının yasak olması, tehditlere izin verilmemesi gibi birçok alanda çok detaylı politikalarımız var. Herkese söz söyleme hakkı vermeyi hedefliyoruz yani ifade özgürlüğü olduğunu düşünüyoruz.

TACİZE HIZLI MÜDAHALE: Tacizi kesinlikle kabul etmiyoruz ve bu içerikleri platformlarımızdan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz.

Haberin Devamı

YAPAY ZEKA YAKALIYOR: Politikalara uygun olmayan içerikler yapay zekayla tespit ediliyor. Şu anda bu konuda çalışan 35 bin çalışanımız var.

1.3 MİLYAR SAHTE HESAP: Geçen yılın son çeyreğinde sadece Facebook üzerinde 1.3 milyar sahte hesap kapatılmıştır. Nefret söylemi içerdiği için kaldırılan içeriğimiz Facebook platformu üzerinde 26.9 milyon; Instagram üzerinde 6.6 milyon.

28 MİLYON CİNSEL İÇERİK KALDIRILDI: Facebook’ta yetişkin çıplaklığı ve cinsel aktivite içeren 28 milyon, Instagram üzerinde 11.5 milyon içerik kaldırılmıştır.

Haberin Devamı

1600 İÇERİK ÇIKARTILDI

Türkiye’ye özel istatistiklerimiz nedir? Kuruluşlarımızın bize ilettiği içerikleri biz yerel yasalara göre çıkarıyoruz. En son 1600 civarında içerik kamu kurumlarımızdan gelen talepler kapsamında çıkarılmış durumda. Asılsız haberin yayılmasına aracı olmamaya çalışıyoruz. Bağımsız haber doğrulama ekipleriyle çalışıyoruz. Tüm dünyada 60 civarında sertifikalandırılmış bağımsız haber doğrulama kuruluşu var. Bunlardan 2 tanesi Türkiye’de; ‘Teyit’ ve ‘Doğruluk Payı’. Onların söylediği asılsız haber içeren içerikleri daha aşağı çekiyoruz.

Haberin Devamı

KAYIP ÇOCUK ALARMI

ABD’de ‘amber alert’ olarak bilinen, kayıp çocuk alarmıyla ilgili bir program geliştirdik. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’de de kayıp çocuk alarmıyla ilgili çalışmalarımız olacak.”

1.7 milyon işletmenin adresi Facebook sayfası

6.3 MİLYAR LİRA HARCATMIŞ

Komisyondaki sunuma göre, Facebook platformlarında bir içerik veya reklam gördükten sonra bir şey satın alma oranı yüzde 40. Facebook platformları tarafından tetiklenen doğrudan tüketici harcamaları da 6.3 milyar TL.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Facebook#TBMM#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin