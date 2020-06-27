MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri1.7 milyon dosya mahkemesiz çözüldü
GeriGündem 1.7 milyon dosya mahkemesiz çözüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Oya ARMUTÇU / ANKARA
Haber Giriş: 27.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

1.7 milyon dosya mahkemesiz çözüldü

Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
1.7 milyon dosya mahkemesiz çözüldü
Abone Olgoogle-news

Arabuluculuk ve uzlaştırma yöntemiyle 1 milyon 700 bin dosyada taraf olan vatandaşlar, mahkemeye gitmeden anlaştı.

Son yedi yılda zorunlu ve dava şartı olmadığı halde arabulucuya gitmeyi tercih eden taraflar arasında yüzde 97 çözüm sağlandı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, hukuk davalarındaki uyuşmazlıklarda başvurulan arabuluculuk uygulamalarına 1 milyon 412 bin 25 dosya sevk edildi. Müzakeresi tamamlanan 1 milyon 322 bin 901 dosyadan 932 bin 240’ı çözüme kavuşturularak zorunlu arabuluculukta yüzde 70 oranında başarı sağlandı. İhtiyari uyuşmazlıklarda 2013’ten bu yana arabulucuya gönderilen dosyaların yüzde 97’si de (302 bin 958 dosya) çözüme kavuşturuldu. İş uyuşmazlıklarında dosyaların yüzde 63’ünde (525 bin 23 dosyada), ticari uyuşmazlıklarda ise yüzde 56’sında (104 bin 259 dosyada) anlaşmaya varıldı.

False
Oya ARMUTÇU
Oya ARMUTÇU
oarmutcu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle