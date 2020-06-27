1.7 milyon dosya mahkemesiz çözüldü

Son yedi yılda zorunlu ve dava şartı olmadığı halde arabulucuya gitmeyi tercih eden taraflar arasında yüzde 97 çözüm sağlandı. Adalet Bakanlığı verilerine göre, hukuk davalarındaki uyuşmazlıklarda başvurulan arabuluculuk uygulamalarına 1 milyon 412 bin 25 dosya sevk edildi. Müzakeresi tamamlanan 1 milyon 322 bin 901 dosyadan 932 bin 240’ı çözüme kavuşturularak zorunlu arabuluculukta yüzde 70 oranında başarı sağlandı. İhtiyari uyuşmazlıklarda 2013’ten bu yana arabulucuya gönderilen dosyaların yüzde 97’si de (302 bin 958 dosya) çözüme kavuşturuldu. İş uyuşmazlıklarında dosyaların yüzde 63’ünde (525 bin 23 dosyada), ticari uyuşmazlıklarda ise yüzde 56’sında (104 bin 259 dosyada) anlaşmaya varıldı.