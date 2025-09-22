×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

1,5 yıllık öksürüyordu, nedeni kabak çekirdeği çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Öksürük#Kabak Çekirdeği#Sağlık
1,5 yıllık öksürüyordu, nedeni kabak çekirdeği çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2025 16:25

Malatya'da 1,5 yıldır sürekli öksüren Aysel Türkeş (50), hastaneye başvurdu. Tetkikler sonucunda geçmeyen öksürüğün, Türkeş’in akciğerine yapışmış kabak çekirdeğinden kaynaklandığı belirlendi.

Haberin Devamı

Yaklaşık 1,5 yıldır öksürük şikayeti olan Aysel Türkeş, Battalgazi Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Türkeş'i muayene eden doktor Ömer Emre Aşkın, öksürüğünün geçmediğini söyleyen hastanın astım veya KOAH olabileceği düşüncesiyle detaylı tetkikler yaptırdı. Tetkikler sonucunda Türkeş'in akciğerine yapışmış kabak çekirdeği tespit edildi. Türkeş'in akciğerindeki kabak çekirdeği, bronkoskopi işlemi ile çıkartıldı. İşlem sonrası Türkeş, sağlığına kavuştu.

'BRONKOSKOPİ İŞLEMİ İLE ÇIKARTTIK'

Doktor Ömer Emre Aşkın, hastanın kendilerine geçmeyen öksürük şikayeti ile başvurduğunu belirterek, "Yaptığımız tetkiklerde şüpheli bir alan gördük. Bronkoskopi işlemi ile kamera ile akciğerlerine girerek yabancı bir cisim gördük. Bir operasyon ile kabak çekirdeği olarak tespit edilen maddeyi çıkararak hastamızı sağlığına kavuşturduk" dedi. Aysel Türkeş ise sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Gözden KaçmasınEşi ve çocuğunu öldürmekle suçlanıyordu... Ölen eşinin günlüğü incelemeye alındıEşi ve çocuğunu 'öldürmekle' suçlanıyordu... Ölen eşinin günlüğü incelemeye alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Öksürük#Kabak Çekirdeği#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!