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1.5 yıllık eşini sopayla dövüp katletti! Firari cani yakalandıktan sonra tutuklandı

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Gümüşhane
1.5 yıllık eşini sopayla dövüp katletti Firari cani yakalandıktan sonra tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2026 12:57

Gümüşhane’nin Torul ilçesinde tartıştığı 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin’i (26) başına odunla vurarak öldüren Halis Pekin (27), tutuklandı.

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Olay, 2 Haziran’da Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Odun istifleyen Halis Pekin ile 1,5 yıllık eşi Arzu Pekin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Halis Pekin elindeki odunla eşini dövdükten sonra kamyonetine binip uzaklaştı. Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde başından yaralanan Arzu Pekin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

1.5 yıllık eşini sopayla dövüp katletti Firari cani yakalandıktan sonra tutuklandı

Olaya ilişkin çalışma başlatan jandarma ekipleri, Halis Pekin'in kamyonetini Gümüşhane-Trabzon kara yolunda terk edilmiş halde buldu. Ekipler, firari şüpheliyi dün sabah saatlerinde Torul’da saklandığı bir depoda yakaladı.

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1.5 yıllık eşini sopayla dövüp katletti Firari cani yakalandıktan sonra tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek Torul Adliyesi’ne sevk edildi. Pekin, nöbetçi hakimlikçe ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 

1.5 yıllık eşini sopayla dövüp katletti Firari cani yakalandıktan sonra tutuklandı

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#Kadın Cinayeti#Cinayet#Gümüşhane

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