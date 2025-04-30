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1.5 yıldır ölümle burun buruna

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#Yusuf Emre Özbek#Batman#Bayram Özbek
1.5 yıldır ölümle burun buruna
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2025 07:00

18 yaşındaki Yusuf Emre Özbek, 1.5 yıl önce başına isabet eden, doktorların riskli bölgede olduğu için çıkarmadığı yorgun mermiyle yaşıyor. Sağ elinde sorun yaşayan ve kalem tutmakta bile zorlanan Yusuf, “Kafamdaki mermi ile ölüm korkusu yaşıyorum. Sürekli tedirginlik içerisindeyim” dedi.

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BATMAN’da 5 Kasım 2023’te, arkadaşları ve ağabeyiyle maça gitmek için evinden çıkan Yusuf Emre Özbek (18), birlikte fotoğraf çektirdikten hemen sonra yere yığıldı. Çevredekilerin hastaneye götürdüğü Yusuf’un çekilen röntgeninde, başında mermi çekirdeği olduğu tespit edildi. 4 gün yoğun bakım, 4 gün de serviste tedavi gören Yusuf’un başındaki mermi riskli bölgede olduğu için doktorlar müdahale edemedi. Düzenli olarak kontrol edilen Yusuf’ta konuşma güçlüğü ve sağ el ve parmaklarında zayıflık belirtileri ortaya çıkınca, fizik tedavi süreci başladı.

‘LÜTFEN ATEŞ ETMEYİN’

Halen sağ elini kullanmakta ve parmaklarını oynatmakta zorlanan Yusuf, “Şu anda okuluma ve sosyal hayatıma dönebildim. Kafamda bir mermi ile yaşadığım için ölüm korkusu yaşıyorum. Sürekli bir tedirginlik içerisindeyim. Bu 1.5 yıl boyunca ailem ve arkadaşlarım bana çok destek oldu. Onlar da benim kadar çabaladı. Buradan vatandaşlarımıza bir uyarıda bulunmak istiyorum. Lütfen rastgele havaya ateş açmayın. Rastgele sıkılan bir kurşun başkasının hayatını karartabilir. Benim hayatımı karartan kurşunu sıkanların yakalanmasını istiyorum” dedi.

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‘OLAYIN FAİLLERİ YAKALANSIN’

Bayram Özbek (49) ise “Her an oğluma bir şey olacak korkusu ile yaşıyorum. Bana bu korkuyu yaşatmaya kimsenin hakkı yoktu. Biz buna sebep olanların yakalanmasını, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Oğlum eskiye göre çok çok daha iyi. Sağ elinde hafif problemler var, onları da inşallah en kısa zamanda atlatacak. Oğlum şu an yorgun mermi ile yaşayacak, müdahale edilemeyecek. Yani ileride bakılacak, müdahale edilebilecek durum varsa ancak o durumda çıkarılacak” diye konuştu.

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#Yusuf Emre Özbek#Batman#Bayram Özbek

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