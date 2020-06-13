1.5 yıl hapsi istendi

Ermeni asıllı ABD’li magazin yıldızı Kim Kardashian’ın, Ermeni tehcirine yönelik sözlerine verdiği yanıt nedeniyle sosyal medya fenomeni Murat Övüç adliyelik oldu. Hakkında hazırlanan iddianamede, Övüç’ün, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. İddianame İstanbul 14’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamenin kabul ya da reddine ilişkin karar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İfadesi alınan Övüç, videodaki sözleri, ABD’de magazin dünyasının öne çıkan isimlerinden Kim Kardashian’a cevaben söylediğini belirtti.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

Kardashian’ın değerlerini aşağılayacak şekilde konuşma yaptığı için ona cevap verdiğini ifade eden Övüç, “Kaldı ki kendi ülkemdeki Ermeni vatandaşlarımıza karşı kesinlikle böyle bir söylemim yoktur. Zaten daha sonra da bu hususta sosyal medyada bazı çevrelerin konuşmalarımı çarpıtmış olmaları sebebiyle beyanatta bulundum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.