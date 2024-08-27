1,5 yaşındaki Duru'nun kahreden ölümü... Havuza düşerek hayatını kaybetti

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Olay, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesi kırsal Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesi fark etmeden bahçeye çıkan 1,5 yaşındaki Duru Daşıyıcı, bahçede bulunan havuza düştü. Dakikalar sonra ailesinin fark ederek sudan çıkardığı bilinci kapalı haldeki minik Duru, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Nizip Devlet Hastanesi'ndeki tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Boğularak hayatını kaybeden minik Duru'nun cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Duru, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nizip Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.