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1.5 yaşındaki çocuğunu çöp eve hapsetti, savunması şaşkına çevirdi

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#Çöp Ev#Konya#Konya Haberleri
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2023 09:48

Bursa'da, Pınar Acar isimli teyze, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanmış, bu olay günlerce Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İkinci bir çöp ev vakası da Konya'da yaşandı. Apartman sakinlerinin çöp dolu evde yalnız buldukları 1,5 yaşındaki Asel'in annesi Fatma G.’nin ilk ifadesinde, evin 2 haftadır o şekilde olduğunu belirterek, ''Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş'' dediği öğrenildi. İfadesi sonrası serbest bırakılan Fatma G.’nin, hakkında başlatılan 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan soruşturma kapsamında, 1 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

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Olay, geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'taki Manolya Apartmanı’nda meydana geldi. Apartman sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartman sakinleri, boş olan yan daireden terasa çıktı.

1.5 yaşındaki çocuğunu çöp eve hapsetti, savunması şaşkına çevirdi

Ardından terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından Fatma G.'nin evine giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Her odası çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel yerde bitkin halde yatarken bulundu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

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1.5 yaşındaki çocuğunu çöp eve hapsetti, savunması şaşkına çevirdi

KORUMA ALTINA ALINACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G., polis tarafından gözaltına alındı. Fatma G.’nin ilk ifadesinde, ''Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş. Ben dışarı çıktığımda saat 22.00 sıralarıydı, kızımın karnını doyurdum, ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak çıktım. Sonra polisler aradı geldim'' dediği öğrenildi.

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1.5 yaşındaki çocuğunu çöp eve hapsetti, savunması şaşkına çevirdi

İfadesinin ardından serbest bırakılan ve hastanede tedavi gören kızına refakat eden Fatma G.'nin, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 'Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması bekleniyor.

1.5 yaşındaki çocuğunu çöp eve hapsetti, savunması şaşkına çevirdi

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Sağlık durumu iyi olan Asel'in tedavisinin ardından savcılığın talimatı üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı çocuk yuvasına yerleştirilip, koruma altına alınacağı belirtildi.

1.5 yaşındaki çocuğunu çöp eve hapsetti, savunması şaşkına çevirdi

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#Çöp Ev#Konya#Konya Haberleri

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