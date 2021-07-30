1,5 yaşındaki bebeğine işkence yapan babaya meydan dayağı

Apartman boşluğundaki pencereden bakan Akman, annesi tarafından terk edilen ve babasının yanında kalan 1,5 yaşındaki Seyf bebeğin titreyerek ağladığını gördü. Evde başka kimsenin bulunmadığını fark eden Akman, pencereden içeri girdi. Akman, bebeği sakinleştirmeye çalışırken, vücudundaki morluk ve yaraları görünce şoke oldu. Durumu hemen polise bildiren Akman, gelen ekiplerle birlikte bebeği hastaneye götürdü. Bebek hastanede tedaviye alınırken, gözaltına alınan babası ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KORUMAYA ALINDI

Öfke içindeki mahalleli, bebeğe işkence yaptığı iddia edilen babayı evinin önünde dövdü. Meydan dayağı yiyen baba, diğer kişiler tarafından güçlükle kurtarılıp uzaklaştırıldı. Seyf bebek, hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alındı.

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