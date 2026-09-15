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1,5 milyonluk ziynet eşyası ve dövizi almaya gelmişti: Sahte MİT'çi tutuklandı

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#Sahte Kimlik#Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı#FETÖ
1,5 milyonluk ziynet eşyası ve dövizi almaya gelmişti: Sahte MİTçi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 14:13

Antalya’da telefonla aradığı M.A.’ya kendisini MİT görevlisi olarak tanıtıp adının FETÖ'ye karıştığını söyleyerek 1,5 milyon TL değerinde döviz ve ziynet eşyası isteyen H.Ç., polisin düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanarak tutuklandı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne başvuran M.A., telefonda kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan bir kişinin aradığını söyledi. Şüphelinin, mesajlaşma uygulaması üzerinden kimlik belgesi göndererek M.A.’nın adının FETÖ terör örgütüne karıştığını söylediği ve bu yöntemle kendisini baskı altına almaya çalıştığı belirtildi.

1,5 milyonluk ziynet eşyası ve dövizi almaya gelmişti: Sahte MİTçi tutuklandı

Durumdan şüphelenen M.A.’nın ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Görevlilerin nezaretinde M.A. ile şüphelinin görüşmelerine devam edilirken, şüphelinin yakalanması için gerekli çalışmalar yapıldı.

1,5 milyonluk ziynet eşyası ve dövizi almaya gelmişti: Sahte MİTçi tutuklandı

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Yaklaşık 1 milyon 500 bin TL değerindeki döviz ve ziynet eşyasını elden almaya gelen H.Ç., polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

1,5 milyonluk ziynet eşyası ve dövizi almaya gelmişti: Sahte MİTçi tutuklandı

1,5 milyonluk ziynet eşyası ve dövizi almaya gelmişti: Sahte MİTçi tutuklandı

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#Sahte Kimlik#Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı#FETÖ

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