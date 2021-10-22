1.5 milyonluk soygundan DEAŞ çıktı

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10 milyon lira ödülle, terörden arananlar listesinin ‘Kırmızı Kategori’sinde bulunan Güler, sorgulandıktan sonra tutuklandı. Ebu Usame el Türki kod adlı Güler’e ait 2 cep telefonu, tablet ve laptop gibi dijital materyalleri TEM bünyesinde oluşturulan özel ekip, 3 ay boyunca inceledi.

DEAŞ’IN HÜCRELERİ

Böylelikle DEAŞ’ın Güler ile bağlantılı olan, örgütün Türkiye’deki hücreleri deşifre edildi. 8 ilde 6’sı yabancı uyruklu 14 DEAŞ’lı yakalandı. DEAŞ’lılardan Türk vatandaşı M.F., M.A. ile yabancı uyruklu Y.U., N.H.M. tutuklandı. DEAŞ’lıların örgüt için finansman sağladıkları, silah ve mühimmat temin ettikleri öğrenildi.

PARA PKK’YA GÖNDERİLMİŞ

Püphelilerin sorgularında, İstanbul’da Aralık 2016 yılında gerçekleştirilen 1.5 milyon liralık soygun olayını DEAŞ’ın yaptığı ortaya çıktı. Tutuklanan Suriye Uyruklu Y.U., soygunu Güler’in emriyle yaptıklarını itiraf etti. Güler’in talimatıyla yapılan soygun ve gasptan elde edilen paraların ise ‘Hol’ kampındaki DEAŞ’lıların serbest bırakılması karşılığında PKK’ya aktarıldığı belirlendi.