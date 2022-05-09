1.5 milyon TL’lik tele vurgun

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İstanbul'da polise başvuran M.B. adlı yaşlı bir kadın, telefon dolandırıcıların tuzağına düşerek yüklü miktarda parasının alındığını söyledi. M.B., polise yaptığı başvurudaki ifadesinde, “Telefondaki kişi savcı olduğunu söyledi. FETÖ’nün kimlik bilgilerimi ele geçirdiğini, banka hesaplarımı da ele geçirmeye çalıştıklarını, kendilerinin operasyon düzenleyerek buna engel olmaya çalıştıklarını söyledi. Operasyon bitene kadar ev ve bankadaki paraları güvende tutmak için kendilerine vermem gerektiğini belirtti. Ben de korkuya kapıldım ve panikledim. Çok buyurgan bir ses tonuyla konuşuyordu. Beni telefonla yönlendirerek sakin bir sokakta biriyle buluşturdu. Buluştuğum kişiye paraları verdim. Daha sonra beni arayan soran olmadı. Yakın çevreme yaşadıklarımı anlattığımda dolandırıldığımı söylediler” dedi.

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DÖVİZ BÜROSU DA BASILDI

Yapılan başvurunun ardından Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. M.B.’nin verdiği bilgiler doğrultusunda sokaklardaki kamera görüntüleri incelendi. Yapılan araştırmada, dolandırıcılık olaylarını 4 suç kaydı olan Mehmet C.K. (23) ve 2 suç kaydı olan Cihan P.’nin (22) gerçekleştirdiği belirlendi. Adreslerinin de belirlenmesiyle düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgu ve devam eden çalışmada, 2 dolandırıcının aldıkları paraları Fatih’te bir döviz bürosu üzerinden başka kişilere transfer ettikleri tespit edildi. Döviz bürosuna da baskın düzenlendi. Burada yapılan aramada, 18 bin 135 TL, 24 bin 871 dolar ve 2 bin 555 Euro ele geçti. 2 kişinin, 5 kişiyi aynı yöntemle arayarak 1.5 milyonluk vurgun yaptıkları saptandı. Emniyet’teki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 2 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.