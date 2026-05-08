1.5 milyar liralık Yolyemezler çarkı

Haberin Devamı

İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, elebaşılığını Mehmet Selim Akkoyun’un yaptığı Yolyemezler adlı silahlı suç örgütüne yönelik incelemeler yapıldı.

HÜCRE EVLERİ BASILDI

Örgüt üyelerinin İstanbul genelinde yaklaşık 20 farklı adreste hücre evleri kiraladıkları, bu adreslerde kurdukları ofisler aracılığıyla yasadışı bahis faaliyetleri yürüttükleri belirlendi. Şüphelilerin, kiralık banka hesapları ve panel sistemleri üzerinden, yurtdışı sunucular kullanılarak yasadışı bahis oynattıkları ve bu faaliyetlerden yüksek miktarda gelir elde ettikleri tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan tespit ve finansal analizlerde, şüpheliler arasında yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Ele geçirilen dijital verilerde ise örgütün 2023 yılı itibarıyla günlük 84 milyon TL’yi aşan işlem hacmine ulaştığı anlaşıldı.

Haberin Devamı

39 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç örgütüne yönelik operasyonlarda 39 şüpheli tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 4 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı. Soruşturma sonunda 1 örgüt lideri, 7 örgüt yöneticisi ve 71 örgüt üyesi olmak üzere toplam 79 şüpheli hakkında ‘7258 sayılı Kanun’a muhalefet etme, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma-yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından iddianame düzenlendi.