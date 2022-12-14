Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

1,5 kilo reçine esrarı yutarak Fas’tan Türkiye’ye getirdi! Kokusu ele verdi

Güncelleme Tarihi:

#Yalova#Esrar#Fas
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 12:56

Yalova’da şüphe üzerine durdurulan takside yolculuk yapan Fas uyruklu Zahr Zıani’nin (34) gelen yoğun koku üzerine yapılan üst aramasında, koltuğunun altına gizlediği poşet içerisinde kapsüller halinde 339 gram reçine esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Zıani’nın götürüldüğü hastanede mide ve sindirim sisteminde tespit edilen bin 191 gram reçine esrarın da doğal yollarla çıkartması sağlandı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, 11 Aralık günü yaptıkları trafik uygulamasında, bir taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan Fas uyruklu Zahr Zıani’nin tedirgin tavırlarından şüphelenen ekipler, kol ve koltuk altı bölgesinden gelen koku üzerine üst araması yaptı. Aramada, poşet içerisinde üzerinde kenevir yaprağı görseli olan kapsüller bulundu. 39 kapsül içerisindeki 339 gram maddenin reçine esrar olduğu belirlendi, Ziani gözaltına alındı.

1,5 kilo reçine esrarı yutarak Fas’tan Türkiye’ye getirdi Kokusu ele verdi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen şüphelinin, ülkesinden yutarak getirdiği uyuşturucu maddelerin bir kısmını doğal yollar ile çıkardığı ve poşete koyduğu saptandı.

Haberin Devamı

MİDE VE BAĞIRSAKLARINDA ÇOK SAYIDA KAPSÜL OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Yalova Devlet Hastanesi’ne götürülen şüphelinin tomografisinde mide ve bağırsaklarında çok sayıda kapsül olduğu tespit edildi.

1,5 kilo reçine esrarı yutarak Fas’tan Türkiye’ye getirdi Kokusu ele verdi

3 gün boyunca hastanede gözlem altına tutulan şüphelinin mide ve sindirim sisteminde bulunan 155 kapsül içerisinde bin 191 gram reçine esrarın da doğal yollardan çıkartması sağlandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, ele geçirilen toplam 194 kapsül içerisinde bin 545 gram reçine esrarın, il genelinde bu zaman kadar piyasa değeri açısından ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucu olduğu belirtildi.

1,5 kilo reçine esrarı yutarak Fas’tan Türkiye’ye getirdi Kokusu ele verdi

Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyete getirilen Zahr Zıani, bugün adliyeye sevk edildi.

Gözden Kaçmasın

İstanbulda turistlere akılalmaz tuzak İçkilerine ilaç atarak çaldıİstanbul'da turistlere akılalmaz tuzak! İçkilerine ilaç atarak çaldıHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Alperen Ekinciyi canice öldürmüştü Yargıtaydan son sözAlperen Ekinci'yi canice öldürmüştü! Yargıtay'dan son sözHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yalova#Esrar#Fas

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan

BAKMADAN GEÇME!

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransanın futbol fabrikasında yıldız olmak için nasıl yetiştirildi

‘Küçük prens’ Mbappé, Fransa'nın 'futbol fabrikası'nda yıldız olmak için nasıl yetiştirildi?

#2022 Dünya Kupası
Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı

Alzheimer tedavisinde önemli adım: Hastalık için sonun başlangıcı mı?

#Sağlık
Dünya Kupasında Brezilyayı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistanın sırrı ne Slaven Bilic anlattı...

Dünya Kupası'nda Brezilya'yı eleyip yarı finale çıkan Hırvatistan'ın sırrı ne? Slaven Bilic anlattı...

#Hırvatistan