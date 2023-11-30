1.4 milyon dolar işte böyle götürüldü

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Seçil Erzan, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı aracılığıyla kuzeni Emre Belözoğlu’na ulaştı ve yüksek getiri vaat ederek ikna etti. Tarih 17 Mart 2023. Belözoğlu ilk olarak şoförü Alpaslan Akyüz’le 1 milyon 492 bin doları Bahçekapılı’ya gönderdi. O da paraları Seçil Erzan’a, Denizbank Levent Şubesi’ndeki odasında teslim etti. Emre Belözoğlu aynı gün yine şoförüyle 1 milyon 400 bin dolar (günlük kurla 39 milyon 881 bin TL) daha gönderdi. Volkan parayı alınca Erzan’ı aradı. Seçil Erzan da parayı gelip bizzat alacağını söyledi.

PARAYLA İLK FOTOĞRAFI

Seçil Erzan’ın ilk kez para taşırken göründüğü fotoğraf Volkan Bahçekapılı’nın ofisindeki güvenlik kamerasına ait. Soruşturma dosyasına giren görüntülerde Seçil Erzan ve Emre Belözoğlu’nun şoförü Alpaslan Akyüz görünüyor. Volkan paraları teslim etmiş, Seçil Erzan da ofisten ayrılıyor. İçi para dolu çanta ve poşeti taşıyan isim Akyüz.





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Seçil Erzan’ın aslında yürüttüğü çark durmuş, yakalanmasına ise sadece 21 gün var. Ancak yüzünde ve hareketlerinde herhangi bir tedirginlik ya da korku hali yok. Emre Belözoğlu bu iki teslimattan bir gün sonra Seçil Erzan’a 400 bin dolar daha gönderecek. Parayı taşıyan isim yine Alpaslan Akyüz. Teslimat bu kez Denizbank Genel Müdürlüğü binasının hemen önünde. 10 gün sonra Belözoğlu, Seçil Erzan’a 1 milyon dolar daha gönderiyor. Bu kez parayı Seçil Erzan’a teslim eden kişi Nur Erkasap oluyor.

Dosyaya giren diğer görüntülerde ise Denizbank Levent şubesinde Erzan’ın odasına giriş çıkışlar görülüyor. 1 Mart - 07 Nisan 2023 tarihleri arasındaki kayıtlarda Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Volkan Bahçekapılı, Erzan’ın odasına giriş çıkış yapıyorlar.

EMRE: BANA ‘HAKAN ATEŞ FONU’ DEDİ

Teknik direktör Emre Belözoğlu ifadesinde Seçil Erzan tarafından nasıl kandırıldığını şöyle anlatmıştı: “Seçil Erzan’ı 17 Mart’ta tanıdım. Daha doğrusu Denizbank Şube Müdürü olduğunu ve yatırım fonuyla ilgilendiğini kuzenim Volkan Bahçekapılı sayesinde öğrendim. Kendisi beni 17 Mart’ta aradı. Denizbank’ta Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu tarafından oluşturulmuş fon bulunduğunu ve yüksek getiriye sahip olduğunu söyledi. Sadece değerli müşterilerini fona dahil ettiğini dile getirdi. Ben de yatırım amacıyla ve Hakan Ateş’e güvenerek bu fona dahil olabileceğimi söyledim. Aynı gün önce 1 milyon 492 bin dolar ve sonra 1 milyon 400 bin dolar parayı kuzenim Volkan’a gönderdim. Kendisi de Seçil Erzan’a bizzat teslim etmiştir. Akabinde 18 Mart tarihinde tekrar 400 bin dolar parayı fona yatırması için Volkan’ın yönlendirmesiyle şoförüm, Seçil Erzan’a elden teslim etmiştir. Yaklaşık 10 gün sonra Seçil Erzan beni telefonla arayarak toplam paramı 5 milyon dolara tamamlarsam daha yüksek bir kazancım olacağını söyleyerek beni kandırmıştır. Ancak ben 1 milyon dolar daha verebileceğimi söyledim. Arkadaşlarımdan borç harç toplam 1 milyon doları Volkan’a teslim ettim. Volkan da bu parayı aile dostumuz olan Nur Erkasap’a Seçil Erzan’a vermesi için göndermiştir.”