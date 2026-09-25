×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

1,4 milyar liralık kooperatif vurgununa operasyon: 12 şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Kooperatif Vurgunu#Dolandırıcılık
1,4 milyar liralık kooperatif vurgununa operasyon: 12 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 21:11

Bursa’da konut yapma vaadiyle 160 kişiyi dolandırdıkları ve kooperatif hesabındaki yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL’yi kendi hesaplarına aktardıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

BURSA’da konut yapma vaadiyle 160 kişiyi dolandırdıkları ve kooperatif hesabındaki yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL’yi kendi hesaplarına aktardıkları belirlenen ‘Sağlıkçılar Kooperatifi’ yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi. 14 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Sağlıkçılar Kooperatifi' adı altında konut yapma vaadiyle para toplayan ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin 'Banka ve diğer kurumları aracı kılarak nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve kooperatif hesaplarından kendi hesaplarına para aktararak 'Zimmet' suçlarını işlediklerini tespit etti.

Haberin Devamı

1,4 milyar liralık kooperatif vurgununa operasyon: 12 şüpheli gözaltında

160 KİŞİYİ MAĞDUR EDİP, 1,4 MİLYAR TL'Yİ HESAPLARINA GEÇİRDİLER

Soruşturmayı derinleştiren KOM ekipleri, şüphelilerin gerçekleştirdikleri 5 ayrı eylemde şu ana kadar 160 kişiyi mağdur ettiğini saptadı. Şüphelilerin, kooperatif hesabında bulunan yaklaşık 1 milyar 400 milyon TL'yi kişisel hesaplarına aktardıkları belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bursa merkezli 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; M.A., T.B., A.O.Ö., B.G., Ö.Ö., G.Ö., M.T.Ç., E.A., S.D., A.B., M.N.B. ve Y.Ç. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

1,4 milyar liralık kooperatif vurgununa operasyon: 12 şüpheli gözaltında

300 BİN TL VE ELEKTRONİK MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde ve kooperatif binalarında yapılan aramalarda; genel kurul ve karar defterleri, para transferlerine ait belgeler, şirket sözleşmeleri, çok sayıda kaşe, 300 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ederken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada nitelikli dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

Gözden Kaçmasın1 milyon dolarlık vurgun Çalıştıkları 5 yıldızlı oteli soyup butik otel almışlar... Paraları çaldıkları anlar kamerada1 milyon dolarlık vurgun! Çalıştıkları 5 yıldızlı oteli soyup butik otel almışlar... Paraları çaldıkları anlar kameradaHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Kooperatif Vurgunu#Dolandırıcılık

BAKMADAN GEÇME!