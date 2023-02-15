1.2 milyon nakil kontenjanı

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Özer, “Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı” dedi.Çadır kentler, yurtlar ve konteyner merkezleri gibi konaklama alanlarının taşımalı eğitim kapsamına alındığını belirten Bakan Özer, “Buradaki öğrencileri ücretsiz olarak okullarına götürüp geri konaklama alanlarına taşıyacağız. 10 ilde aileler isterlerse diğer illerdeki okullara çocuklarını nakledebilecekler. İlkokul ve ortaokullarda kapasite sorunumuz bulunmuyor. 10 ilde liselerde 1 milyon 29 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler için 71 ilde, 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı” dedi.



25 BİN 133 ÖZEL OKUL KONTENJANI



Özer, özel öğretim kurumlarının yüzde 3 oranındaki tam burslu öğrenci okutma şartını yüzde 10’a çıkarttıklarını hatırlatarak “Böylece oluşan yüzde 7’lik yeni kapasite 10 ildeki öğrenciler için kullanılacak. Bu amaçla özel öğretim kurumlarımızda 25 bin 133 öğrenci kapasitesi oluşturuldu. Şu ana kadar 828 öğrenci bu haktan yararlandı” diye konuştu.