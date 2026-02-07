04.17’de aynı acı aynı çığlık: Sesimizi duyan var mı

Haberin Devamı

Tarihler 06 Şubat 2023’ü, saatler 04.17’i gösterdiğinde tüm Türkiye’yi yasa boğan asrın felaketi olarak nitelendirilen depremi yaşadık. En büyük yıkım ise Hatay’da oldu. Binlerce kişi hayatını kaybetti, başta Antakya olmak üzere birçok ilçe, mahalle haritadan silindi. Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen acılar dinmedi. Yine hüzün ve gözyaşı vardı. Hatay’da binlerce kişi gece saat 02.00 gibi toplanarak, depremde hayatını kaybedenler için ‘sessiz yürüyüş’ yaptı. Depremzedeler, Atatürk Caddesi’nde toplanarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

3 DİLDE DUA

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17’de afette yaşamını yitirenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunuldu. Anma programı kapsamında, 3 semavi din ve 3 dilde dualar edildi. Hatay’da yaşayan, Hatay’ın kültürel mirası ve mozaiğini yansıtan Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi, Protestan Cemaati, Ermeni Cemaati, Musevi Cemaati, Alevi kanaat önderleri dualara eşlik etti. Ölenler için Kuran okundu. Farklı din, farklı dillerde hem ölenler için hem de Hatay için dualar edildi. “Hatay’ın tekrar aynı acıyı yaşamaması ve enkazdan tekrar doğan yeni Hatay’ın geleceğinin güzel olması” dileğinde bulunuldu. Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyen depremzedelerin, “Sesimizi duyan var mı?” çığlığı yükseldi.

6 ŞUBAT’I UNUTMADIK

Bazı depremzedelerin taşıdığı, “6 Şubat, uyumak için ışıklarını kapattığımız evlerimizin ışıkları bir daha hiç açılmadı” ve “Unutmadık, unutmayacağız” dövizleri dikkat çekti. Bir grup avukat ise depremde hayatını kaybeden meslektaşlarının fotoğraflarının bulunduğu “Unutmayacağız” yazılı pankartla yürüdü. Bazı depremzedeler de kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıdı. Daha sonra depremde yaşamını yitirenler anısına Asi Nehri’ne kırmızı karanfil, reyhan ve hambeles bitkisinin dalları atıldı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Anma törenleri nedeniyle Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı’na çıkan yollar barikatlarla kapatıldı. Alınan geniş güvenlik önlemleri ve depremzedelerin protokolden sonra alana alınması tepkilere de neden oldu. Alkışlarla, ıslıklarla bu durum protesto edildi.

ASİ’YE KARANFİL

‘Sessiz yürüyüş’ programına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Vali Mustafa Masatlı, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, CHP Hatay Milletvekilleri Nermin Yıldırım Kara ve Mehmet Güzelmansur, Yeni Yol Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatayspor Başkanı Ethem Çakır ve teknik direktörü Bekir İrtegün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Heyettekiler, program ve duaların ardından ölenlerin anısına Asi Nehri’ne karanfil attı.

KİMİ OYUNCAK KİMİ PASTA GETİRDİ... BU KALP SİZİ UNUTUR MU

Depremde can verenlerin defnedildiği 11 ildeki mezarlıklarda, sevdiklerini kaybedenlerin acısı ve gözyaşı vardı. Mezarlara karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Hatay’da kimi depremde kaybettiği çocuğunun oyuncak ayısını getirmişti kimi de en sevdiği pastayı... Kahramanmaraş’ta Gül Gülaçtı, babaannesi Gülüş Gülaçtı’nın mezarını ziyaret etti. 3 yıl öncesine kadar dizinde yattığı babaannesinin mezarının yanına uzanıp, başını mezar taşına yaslayarak bir süre sessizce kalıp geçmişi yâd etti.

ALBAYDAN GÖZ YAŞARTAN EMANET

Hatay’daki depremde annesini ve ağabeyini, 13. saatte enkaz altından çıkaran askerin kendisine üşümesin diye verdiği parkayı 3 yıldır özenle saklayan Beliz Aydın, Milli Savunma Bakanlığı’nın düzenlediği programla emanetin sahibi olan Emekli Albay Raşit Çelik ile bir araya geldi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Albay Çelik’in ifadeleri gururlandırırken, depremzede Beliz’in sözleriyse hüzünlendirdi. Beliz, Albay Çelik’in verdiği montun kendisini güvende hissettirdiğini söyledi: “Hiç kimse montu bana bir askerin verdiğine inanmadı, ‘halüsinasyon gördün’ diyenler oldu. ‘Orada hiç kimse yoktu dediler, benimle dalga geçtiler’ ve ‘olayın şokuyla öyle hatırlıyorsun, orada kimse yoktu’ dediler ve ben de ‘Hayır vardı’ dedim.

‘PARKASINI BANA VERDİ’

‘Ben tek kalmayayım diye komutanımız bana üstündeki parkayı çıkardı verdi’ dedim, ‘O an beni düşündü ve bunu yaptı’ dedim ama hiç kimse bana inanmadı. Siz o kadar kıymetlisiniz ki, annemi en son sizin yanınızda gördüm. İyi ki oradaydınız ve iyi ki vardınız. Kendimi çok güvende hissettim.” Emekli Albay Raşit Çelik de asrın felaketinin ilk anından itibaren Mehmetçiğin depremzede vatandaşların yardımına koştuğunu belirterek, “Biz kimseyi inandırmak için bir şey yapmıyoruz, vazifemiz neyse onu yerine getirmeye çalışıyoruz. O gün de onun için oradaydık, başkası olsa başkasına yardım edecektik ve yardım da ettik. Sizi orada öyle bırakacak durumda değildik ve bırakamazdık. Parkayı çıkarıp verme sebebim, senin oradaki insanlardan çekiniyor olmandı. İnşallah depremi yaşayan tüm vatandaşlarımız daha iyi olacak” dedi.

DEPREMDE EŞİ VE KIZINI KAYBEDEN BABA: TEK HAYALİM ONLARLA BULUŞMAK

Tatil için ailesinin yanına gittiği Adıyaman’da hayatını kaybeden öğretmen Dilek Çelebi ile 11 yaşındaki kızı İkra Çelebi, depremin yıldönümünde Samsun’un Bafra ilçesinde dualarla anıldı. Geride kalan acılı eş ve baba Ümit Çelebi’nin sözleri ise yürekleri dağladı. O geceyi anlatırken konuşmakta güçlük çeken Ümit Çelebi, şunları söyledi: “Cenazelerini bulduğumuza sevindik. Çünkü cenazelerini bile bulamayan çok insan vardı. Kızım yaklaşık iki gün önce beni aramış ve çok özlediğini söylemişti. Ödevlerini bitirdiğini, artık rahat edeceğini anlatmış ve yeni aldığı kıyafetlerini göstermişti. Öldüklerini biliyorum ama sanki hâlâ buradalarmış gibi geliyor. Dünyadan beklentimi düşürdüm. Tek hayalim bir gün onlara yeniden kavuşmak. Beni ayakta tutan da bu.”

FELAKETİN YILDÖNÜMÜNDE 4.9’LA SALLANDI: ERZİNCAN KORKUTTU

Çifte felaketin 3. yılında Erzincan’ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem yürekleri hoplattı. İlk belirlemelere göre kentte herhangi bir hasar oluşmadığı açıklandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 14.16’da, merkez üssü Erzincan’ın Kemah ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 4.52 kilometre derinlikteki depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanmadı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sanal medya hesabından paylaşım yaparak, “Erzincan Kemah’ta meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremde çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı yoktur. Rabb’im milletimizi, Erzincanlı hemşerilerimizi her türlü afetten ve beladan muhafaza eylesin” dedi.

KRİZ MASASI KURULDU

Daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Aydoğdu, “Kaymakamlık başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Yaptığımız kontrollerde can ve mal kaybına rastlanmaması en büyük sevincimiz. Erzincan deprem bölgesi. Çalışmalarımız devam ediyor. Yeniden kentsel dönüşüm, depremle ilgili bilinçlendirme konusunda son 2 yılda elimizden gelen çaba ve gayreti gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittiği zaman Erzincan depreme dayanıklı bir şehir olacak” diye konuştu.

KKTC ‘ŞAMPİYON MELEKLER’İ ANDI

Voleybol Şampiyonası’na katılmak üzere Adıyaman’a gelen çoğu ortaokul öğrencisi çocuklardan oluşan KKTC kafilesinden 35 Kıbrıslı, yıkılan İsias Otel’de yaşamını yitirmişti. Kıbrıs Türk halkı, ‘Şampiyon Melekler’i gökyüzüne gönderdiği beyaz balonlarla andı.