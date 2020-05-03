ykstarihinedokunma 1 milyon paylaşım aldı

Bakan Selçuk, dün Instagram’da Nuran Çakmakçı’nın canlı yayın konuğu olmuş ve LGS tarihinin önümüzdeki pazartesi akşamı açıklanacağını söylemişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS ve YKS tarihi konusunda pazartesi gününü işaret etmesinin ardından, daha önce 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan YKS’nin haziran ayına alınacağına dair iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, YKS’nin, yaz turizmini olumsuz etkilememesi için Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle temmuz ayı sonundan haziran ayı sonuna alınması söz konusu. YKS’nin 25-26 Temmuz tarihinden 27-28 Haziran tarihine alınacağı iddiaları üzerine dün sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. #ykstarihinedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter’da gece saatlerinde bir milyona ulaştı, trend topic oldu. ◊ Eğitim Servisi