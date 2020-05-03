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EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 03.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

#ykstarihinedokunma 1 milyon paylaşım aldı

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#ykstarihinedokunma 1 milyon paylaşım aldı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un pazartesi günü LGS tarihinin açıklanacağını söylemesinden sonra dikkatler bir başka önemli sınav olan YKS’ye çevrildi.

Bakan Selçuk, dün Instagram’da Nuran Çakmakçı’nın canlı yayın konuğu olmuş ve LGS tarihinin önümüzdeki pazartesi akşamı açıklanacağını söylemişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un LGS ve YKS tarihi konusunda pazartesi gününü işaret etmesinin ardından, daha önce 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulan YKS’nin haziran ayına alınacağına dair iddialar ortaya atıldı. İddialara göre, YKS’nin, yaz turizmini olumsuz etkilememesi için Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle temmuz ayı sonundan haziran ayı sonuna alınması söz konusu. YKS’nin 25-26 Temmuz tarihinden 27-28 Haziran tarihine alınacağı iddiaları üzerine dün sosyal medyada bir kampanya başlatıldı. #ykstarihinedokunma etiketiyle yapılan paylaşımlar Twitter’da gece saatlerinde bir milyona ulaştı, trend topic oldu. ◊ Eğitim Servisi

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