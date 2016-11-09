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Murat Yetkin #SoruHürriyeti'nde: Trump'ın seçeceği bakan Gülen'in iadesini etkiler
Hürriyet'in yazarlarıyla okurlarını Facebook sayfası üzerinde bir araya getiren #SoruHürriyeti canlı yayınlarının bugünkü konuğu Murat Yetkin oldu. Okurların sorularını yanıtlarken ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bakanlar kuruluna girmesi beklenen isimleri de yorumlayan Yetkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecinde bu seçimlerin önemli rol oynayacağını söyledi. İşte o yayının tamamı...
#SoruHürriyeti her salı ve her perşembe 16.00'da, Hürriyet'in Facebook sayfasında (https://www.facebook.com/hurriyet/)
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