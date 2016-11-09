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Haber Giriş: 09.11.2016 - 16:27,Son Güncelleme:

Murat Yetkin #SoruHürriyeti'nde: Trump'ın seçeceği bakan Gülen'in iadesini etkiler

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Hürriyet'in yazarlarıyla okurlarını Facebook sayfası üzerinde bir araya getiren #SoruHürriyeti canlı yayınlarının bugünkü konuğu Murat Yetkin oldu. Okurların sorularını yanıtlarken ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın bakanlar kuruluna girmesi beklenen isimleri de yorumlayan Yetkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecinde bu seçimlerin önemli rol oynayacağını söyledi. İşte o yayının tamamı...

Murat Yetkin #SoruHürriyetinde: Trumpın seçeceği bakan Gülenin iadesini etkiler

#SoruHürriyeti her salı ve her perşembe 16.00'da, Hürriyet'in Facebook sayfasında (https://www.facebook.com/hurriyet/)

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