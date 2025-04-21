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⁠RTÜK Başkanı Şahin, Kurul'un 31. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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#RTÜK#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Ebubekir Şahin
⁠RTÜK Başkanı Şahin, Kurulun 31. kuruluş yıl dönümünü kutladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 21, 2025 01:21

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün 31. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, toplumsal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü denetim ve düzenleme görevleriyle Türkiye'de yayıncılığın gelişmesine yön veren RTÜK'ün 31. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

RTÜK'ün, yayıncılıkta kaliteyi, tarafsızlığı, milli ve manevi değerleri esas alarak, halkın doğru, güvenilir ve etik yayıncılıkla buluşmasını sağlama misyonunu kararlılıkla sürdürdüğünü anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Kanunlardan, yayın ilkelerinden aldığımız güçle çalışmalarımızı yürütürken bizlere desteğini esirgemeyen Yüce Meclis'imize, devlet büyüklerimize, bizi destekleyen sivil toplum kuruluşlarımıza, basınımıza ve milletimize teşekkür ediyoruz. Bu anlamlı günde, kurumumuzun bugünlere gelmesine katkı sunan tüm başkanlarımıza, üyelerimize ve çalışanlarımıza içten şükranlarımı sunuyor; yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yürütülen bu önemli görevin, aynı hassasiyet ve azimle daha nice yıllar başarıyla devam etmesini diliyorum."

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#RTÜK#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Ebubekir Şahin

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