​Özel’den ‘İmamoğlu olmazsa kim’ sorusuna yanıt: En yüksek oyu kim alacaksa

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı Halk TV yayınında, seçimin de “İmamoğlu hapiste mi kalsın özgür mü olsun” referandumuna dönüşeceğini söyledi ve özetle şöyle konuştu: “Bizim adayımız; İmamoğlu. ‘Efendim İmamoğlu olmazsa ne olur?’ İmamoğlu içeride, kampanyası dışarıda. Biz kampanyasını yaparız. ‘Efendim İmamoğlu içeride veya dışarıda ama siyasi yasak geldi...’ Adaylığa başvuracağı gün örnek, diploması halen geri verilmedi. İdari yargıdayız. Ben çok inanıyorum o diploma iptalini geri aldıracağımıza. ‘Ama yapmadılar ya da siyasi yasak getirdiler, aday olamıyor.’ İmamoğlu dışarıda mı? Dışarıdaysa otobüsün üstünde. Ama birlikte, ama ayrı şehirlerde. Kampanyayı bir şehirde o yapar, bir şehirde ben yaparım, bir şehirde Mansur Yavaş yapar. Bir tane kâğıt üzerinde resmi adayımız olur ama kampanyayı hep beraber yaparız.

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CEZAEVİNDE VE YASAKLIYSA

‘Ekrem Bey hem cezaevinde hem yasaklı...’ Ekrem Bey televizyondan izler, notlarını alır. İstişare içinde oluruz. 81 ilde dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten o seçim şuna döner: Ekrem İmamoğlu hapiste mi kalsın, özgür mü olsun? (Referanduma mı dönüştürürsünüz?) Evet. Türkiye’de otokrasi mi olsun, demokrasi mi olsun? Buna döner. Adayın isminin kim olduğunun önemi yok. En yüksek oyu kim alacaksa... Ekrem Bey içerideyse... O aday olur. Ama o adaylık, milletin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yerine bu süreçte onun siyasi yasağını kaldırmak, hapisten çıkarmak, onun yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzerine yapılmış bir aday olur.

BAŞKA BİR GÖREVE GELİR

O aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey de yürütme görevi başbakanlık ise başbakanlığa gelir, cumhurbaşkanlığı ise cumhurbaşkanlığına gelir. Bu seçim bırakırlar, siyasi yasak olmazsa Ekrem Bey’le Tayyip Bey arasında umarım adil ve gerçek bir yarış olur. Öyle yarışırız. Yok, ne yaparlarsa yapsınlar, Ekrem İmamoğlu yasaklı da olsa hapiste de olsa adayımız odur. Kampanya onun üstünden yürür. Çünkü millet karar verdi. Ben karar vermedim ki.”

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MANSUR BEY ‘FIRSATÇILIK YAPMAM’ DEDİ

ÖZGÜR Özel Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylık tartışmalarıyla ilgili de şöyle konuştu: “Mansur Bey ilk gün dedi ki ‘CHP üyeleriyle yapıyorsunuz, Ekrem Bey girecek. Ben ön seçime girmem ama ön seçimi kötülemem’ dedi. Partili kimliği ön planda. Aslanlar gibi gitti oy kullandı. Öncesinde Ekrem Başkan Ankara’da konuşma yapmaya geldiğinde gitti kahvesini içti. Yolun açık olsun dedi arabaya kadar uğurladı. Bu olay olduktan sonra ilk gün koştu Saraçhane’ye geldi. Mansur Bey, ilk gün ne dediyse orada. Dedi ki ‘Ekrem Bey ile seçim kazanılıyorsa ben Ekrem Bey’in arkasındayım. En mutlu ben olurum. Bir aksilik olursa da ben fırsatçılık yapmam. Kimsenin yedeği de olmam. Bana partim bir görev verirse de o görevi yaparım.’ Şimdi de aynı çizgide. Ben Mansur Beyin şu tarafından da çok memnunum. Onun gücü, icraatında. İşine gücüne bakmasında. İşini gücünü yapıyor. Şimdi de yapacak. Türkiye’nin herhangi bir yerinde ona ihtiyaç var, koşuyor geliyor zaten. O yüzden Mansur Bey en sert tartışmalarda bizimle beraber.”