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Haber Giriş: 30.11.2020 - 23:03 | Son Güncelleme:

EvdeKal ama habersiz kalma... Gazeteniz Hürriyet kısıtlama boyunca market ve bakkallarda

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EvdeKal ama habersiz kalma... Gazeteniz Hürriyet kısıtlama boyunca market ve bakkallarda
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadelede yeni tedbirleri açıkladı. Buna göre yarından itibaren hafta içi 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hafta sonu yasağı ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'e kadar sürecek. Hafta sonu yasağı boyunca market ve bakkallar açık olacak. Gazeteniz Hürriyet'i kısıtlama boyunca market ve bakkallardan alabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele yeni tedbirleri tüm Türkiye'ye duyurdu.

Erdoğan, yarından itibaren 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklarken, hafta sonu yasağının ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'e kadar süreceğini belirtti.

Hafta sonu yasağı süresince market, bakkal, kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışında olacak.

Gazeteniz Hürriyet'i kısıtlama boyunca market ve bakkallardan alabilirsiniz.

 

 

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