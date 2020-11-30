EvdeKal ama habersiz kalma... Gazeteniz Hürriyet kısıtlama boyunca market ve bakkallarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle mücadele yeni tedbirleri tüm Türkiye'ye duyurdu.

Erdoğan, yarından itibaren 21.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklarken, hafta sonu yasağının ise cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabahı 05.00'e kadar süreceğini belirtti.

Hafta sonu yasağı süresince market, bakkal, kasap gibi işletmeler ile eve paket servisi verecek yerler hafta sonu kısıtlamasının dışında olacak.

Gazeteniz Hürriyet'i kısıtlama boyunca market ve bakkallardan alabilirsiniz.