BizHazırız Buluşması

YKKD Danışma Kurulu Başkanı, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve YKKD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil’in evsahipliğinde, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Youtube kanalından gazeteci Ebru Baki’nin moderatörlüğünde canlı olarak yayınlanacak olan program, “YKKD Kadınlar Günü” filmi ile başlayacak.

Programın açılışı, YKKD Danışma Kurulu Başkanı, Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Özyeğin tarafından gerçekleştirilecek. “BizHazırız” başlıklı panelde; iş dünyasından akademik dünya ve sivil topluma, her sektörde ve her kademede hazır kadınlar olduğu, bu oluşumları temsil eden fikir önderleri tarafından paylaşılacak.

YKKD Danışma Kurulu Üyesi ve Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, psikaytr yazar Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ve KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır, kadının toplumsal hayatta statüsünün güçlendirilmesi yolunda tespitlerini ve çözüm önerilerini aktaracaklar. Oturum, YKKD Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil’in kapanış konuşması ve film gösterimi ile sona erecek.