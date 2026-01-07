×
​Batıya fırtına doğuya çığ uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#​Meteoroloji#Çığ#Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 07:00

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batısında şiddetli fırtına, doğusunda ise çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.

​Batı bölgelerinde bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlı hava sistemiyle birlikte; Kıyı Ege, Marmara ve İç Ege’de fırtına bekleniyor. Yetkililer çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, yoğun kar yağışı alan Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çığ riski kritik seviyeye ulaştı.

​İSTANBUL İÇİN KAR KAPIDA

Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, 12-17 Ocak tarihleri arasında Avrupa üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını açıkladı. Akdeniz kıyıları hariç tüm yurtta sıcaklıkların düşeceğini belirten Özdemir, İstanbul dahil Marmara genelinde kar yağışı beklendiğini ifade etti.

