%95 ‘EVDE KAL’ çağrısına uyuyor

Ankete göre vatandaşların yüzde 94.6’sı “Evde kal çağrısına uyuyor musunuz” sorusuna “evet” yanıtını verdi. Yüzde 5.4’ü bu çağrıya uymadığını söyledi.

Toplumun yüzde 92’si sokağa çıkma yasağını desteklediğini dile getiren Dağ, ankete ilişkin özetle şu bilgileri verdi: “Araştırmalarımıza göre Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı günlük ölüm ve vaka verilerine güven en başta yüzde 70 düzeyinde iken bu oran son ankette yüzde 80’lere yaklaşmıştır. Alınan önlemleri yeterli bulanların oranı mart ayı anketimizde yüzde 59 iken, nisan ayı anketinde yüzde 75’e çıkmıştır. Okulların tatil edilmesi, spor müsabakalarının ertelenmesi, eğlence yerlerinin kapatılmasına destek yüzde 90’ın üzerindedir.

HALK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA SICAK BAKIYOR

Ankete katılan vatandaşların yüzde 92.2’si ‘sokağa çıkma yasağı’ uygulamalarını destekliyor. ‘Koronavirüs günlük hayatınızı ne derece değiştirdi’ sorusuna yüzde 63.8’i ‘çok fazla değiştirdi’, yüzde 26.7’si ‘Biraz değiştirdi’ yanıtını verdi. Vatandaşların yüzde 94.6’sı ‘Evde kal çağrısına uyuyor musunuz’ sorusuna ‘Evet’ yanıtını veriyor. Virüse karşı kişisel önlemler aldığını belirtenlerin oranı yüzde 97 civarında.

SAĞLIK SİSTEMİNE GÜVEN YÜZDE 76

Martta toplumun yüzde 85’i Sağlık Bakanımızı ve Bakanlığımızı başarılı bulurken bu oran nisan ayındaki anketlerde yüzde 90’ı bulmuştur. Genel olarak Türkiye’nin sağlık sistemine güvenenlerin oranı yüzde 76.7 oranındadır.”

HÜKÜMET SİSTEMİNE GÜVEN ARTTI

“Salgın dönemi sistem tartışmalarını kapatmıştır. Yapılan araştırmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne güvenenlerin oranı yüzde 64’tür. 2020 yılında yaşanan krizlerde -doğal afetler, İdlib, salgın hastalık- hükümetin yürüttüğü politikaları başarılı + çok başarılı bulanların oranı yüzde 59.6’dır.

YENİ PARTİLER ANKETTE

‘Bugün genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?’ sorusuna ankete katılan vatandaşların yüzde 43.1’i AK Parti, yüzde 22.8’i CHP, yüzde 10.5’i MHP, yüzde 9.1’i İYİ Parti, yüzde 9.8’i HDP, yüzde 1’i Gelecek Partisi, yüzde 1.7’si DEVA Partisi, yüzde 0.8’i Saadet Partisi yanıtını verdi.

CHP % 24, LİDERİ % 4

‘Aktif olarak siyaset yapan en beğendiğiniz siyasetçi kimdir’ sorusunda Cumhurbaşkanımız istisnasız her ankette açık ara önde iken, bu süreçte arayı daha fazla açmıştır. CHP’nin oy potansiyelinin yüzde 21-24 arasında olmasına rağmen en beğendiğiniz siyasetçi sorusuna Kılıçdaroğlu yanıtı verenlerin oranı yüzde 2 ile yüzde 4 arasında çıkıyor.”