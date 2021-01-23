Ağrı ve ilçelerinde en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceyi geçmesi nedeniyle her taraf buz tuttu. İl merkezinde sıcaklık eksi 31.6 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde işyerine gitmek üzere evlerinden çıkanların kaş ve kirpikleri buz tuttu. Ardahan da Sibirya soğuklarının etkisi altına girdi. Yapılan ölçümlere göre, ilde en soğuk yerleşim birimi, sıfırın altında 30.3 derece ile Göle ilçesi oldu. Ardahan kent merkezinde ölçülen en düşük sıcaklık ise sıfırın altında 23.7 derece oldu. Termometreler Erzincan’da eksi 12.7, Erzurum’da eksi 20, Iğdır’da eksi 13.4, Kars’ta eksi 22, Muş’ta eksi 17.1 dereceleri gösterdi.