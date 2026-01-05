-22 derecede Sarıkamış yürüyüşü

Haberin Devamı

Yürüyüşe Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı.

Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit olan binlerce Mehmetçik’i anma programı kapsamında dün sabah saatlerinde toplanma merkezinde bir araya gelenler, ellerinde bayraklarla 5.5 kilometrelik yürüyüş için hazırlandı. Termometrelerin eksi 22 dereceyi gösterdiği Sarıkamış’ta ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ temalı yürüyüşe katılanlara, Türk Kızılay tarafından çorba, çay, kete ikram edildi. Okunan duanın ardından önde Atatürk posteri ve Türk bayrağı ile binlerce kişi yürüyüşe başladı. Yürüyüşe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Kızılçubuk Toplanma Alanı’nda 09.00’da başlayan yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanında sona erdi. Yaklaşık 1.5 saat süren yürüyüş sırasında jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Kars İl Sağlık Müdürlüğü de yürüyüş güzergâhında soğuk hava ve don nedeniyle UMKE ve sağlık ekipleri konuşlandırdı.

Haberin Devamı

‘BU TOPRAKLARDA İZİMİZ VAR’

Yürüyüş sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ‘Bu topraklarda izimiz var’ sloganıyla gençleri Sarıkamış’a getirdiklerini, ‘Gençlik Şühedanın izinde’ sloganıyla yürüyüşü gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu tarih bilincini, bu vatanın nasıl kazanıldığını, nasıl savunulduğunu, ne fedakârlıklar yapıldığını anlatmak için... Burası gençlerimiz için büyük bir ders, büyük bir olay. Herkes biliyor ki burada büyük bir mücadele var. ‘Beyaz destan’ diye geçiyor. Burada şehit olan binlerce askerimizi unutmayacağız. Bu vatan için canını feda edenleri asla unutturmayacağız” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da “Sarıkamış bir destan. Bu bilinci yaşatmak için Türkiye’nin dört bir yanında 79 bin gencimizle kahramanlık buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu bilinci genç kuşaklarımıza aktarmaya devam ediyoruz” diye konuştu.