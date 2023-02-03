-20’de tam isabet! Kars’ta ‘Kış Tatbikatı-2023’

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İş birliği ve koordinasyonu sağlamak, derin kar ve şiddetli soğuklarda harekât imkân ve kabiliyetlerini denemek amacıyla Kars’ta yapılan Kış Tatbikatı-2023’te İHA’lar tarafından belirlenen hedefler, topçu atışlarıyla vurulurken, ‘Kamikaze İHA Kargu’ hedef aracı imha etti. Faaliyet kapsamında bölgeye F-16’lar da gelerek atış yaptı. Tankları temsil eden hedeflerin savaş uçaklarınca vurulması sonrasında tatbikat alanı semalarında T129 ATAK helikopterleri belirdi. ATAK’lar, senaryo gereği karşıt kuvvet tanklarını yerli yüksek hassasiyetli mühimmatlar Cirit ve L-UMTAS füzeleriyle imha etti.





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16 YABANCI ÜLKE KATILDI

9. Kolordu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından düzenlenen “Kış Tatbikatı-2023”e, aralarında Almanya, İngiltere, İtalya, Azerbaycan, Katar, Bosna-Hersek, Kosova ve Kazakistan’ın bulunduğu 16 ülkenin personeli katıldı. Aralarında Çin, ABD, Rusya, Ukrayna, Güney Kore, Polonya, Finlandiya, Mısır, Fransa’nın da bulunduğu 54 ülkenin ise askeri ataşesi tatbikatı izledi.

865 SİLAH KULLANILDI

Yaklaşık bir ay süren tatbikata, 2 bin 113 personel katıldı. 651 araç, 865 değişik cins ve çapta silah kullanıldı. Tatbikat kapsamında Kamikaze Kargu İHA, Türkiye’nin ilk lazer güdümlü füzesi Cirit, düşman hedeflerini gözetleyen Serçe 2 mini İHA gibi yerli savunma ürünleri de ilk defa kış şartlarında denendi.





BAKAN AKAR’DAN KIZILELMA MESAJI

‘Seçkin Gözlemci Günü’ne Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Savunma Bakanı Juansher Burchuladze katıldı. Beraberindeki mevkidaşlarıyla tatbikat alanında incelemelerde bulunan Akar, burada yaptığı konuşmada özetle şu mesajları verdi: “Hudut namustur anlayışıyla, en ileri teknoloji araçların kullanılmasıyla ve hudut birliklerimizin en ileri çapta takviyeleriyle hudutlarımız korunmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın. Yerli ve milli İHA’larımız, SİHA’larımız, tanklarımız, helikopterlerimiz yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Çatlasalar da patlasalar da savaş uçağımızı da yapacağız. Yakında Kızılelma’yı da kullanmaya başlayacağız. İsveç ve Finlandiya’nın akıllarını başlarına almaları gerekiyor. Taahhütlerin ve verilen sözlerin yerine getirilmesiyle ancak adımlar atılabilir.”