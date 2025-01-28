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-20 derecede buz gibi suya girdi: O anları sosyal medyada büyük ilgi gördü

Güncelleme Tarihi:

#Çıldır Gölü#Dural Daşdemir#Sosyal Medya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 09:33

Her gün yüzlerce turistin ziyaret ettiği Çıldır Gölü, ilginç görüntülere sahne oluyor. Bir kadın Çıldır Gölü'nde buzlu suya girerek yaklaşık 30 saniye suyun içerisinde kaldı. O anlar soysal medyada viral oldu.

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Kars’ın Arpaçay sınırlarında bulunan Çıldır Gölü’ne atlı kızağa binmek üzere gelen İclal Güvenç, kızakçıların gölün üzerinde buzları kırarak balık tutmak için kullandığı yere geldi. Burada koluna bağladığı halat ile eksi 20 derece soğuğa aldırış etmeden buz gibi suya girerek rekor denemesi yapmak isteyen İclal Güvenç, soğuk suda yaklaşık 30 saniye kalabildi. Güvenç, daha sonra atlı kızakçı Dural Daşdemir’in yardımıyla sudan çıktı.

Güvenç’in daha sonra sosyal medyada paylaştığı görüntüler, bir anda binlerce kişi tarafından beğenildi.

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#Çıldır Gölü#Dural Daşdemir#Sosyal Medya

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