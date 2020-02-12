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ADIYAMAN (İHA)
Haber Giriş: 12.02.2020 - 10:25,Son Güncelleme:/

-15 derecede buz tutan Cendere kanyonunda sarkıtlar oluştu

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-15 derecede buz tutan Cendere kanyonunda sarkıtlar oluştu

Adıyaman’da etkili olan dondurucu soğuk nedeniyle 2 bin yıllık tarihi Cendere Köprüsü ve kanyonunda buz sarkıtları oluştu.

-15 derecede buz tutan Cendere kanyonunda sarkıtlar oluştu

Kommagene Uygarlığı'ndan günümüze kadar ayakta kalmayı başaran tarihi Cendere Köprüsü ve kanyonu, dondurucu soğukla birlikte farklı bir görüntüye büründü. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye kadar düştüğü bölgede akan su donarak sarkıtlara dönüştü. Buz sarkıkları büyük kayalarda farklı bir görüntü ortaya çıkardı. Tarihi Cendere Köprüsü ile boyu 2 metreye ulaşan sarkıtlar kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

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