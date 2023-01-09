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-10 derecede Sarıkamış vefası

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#Sarıkamış Harekâtı#Kars#Hulusi Akar
-10 derecede Sarıkamış vefası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2023 07:00

Enver Paşa komutasında 108 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekâtı sırasında donarak şehit olan 90 bin Mehmetçik için binlerce kişi sıfırın altında 10 derece soğukta yürüdü.

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Sarıkamış Harekâtı’nın 108’inci yıldönümünde, 1. Dünya Savaşı sırasında çoğu donarak ölen 90 bin Mehmetçik anıldı. Anma töreni kapsamında gerçekleştirilen ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ yürüşüyüne ellerinde bayraklarla binlerce kişi katıldı.

-10 derecede Sarıkamış vefası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay’ın da katıldığı yürüyüş Kızılçubuk zirvesinden başlatıldı. Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından Ayyıldız Tören Alanı’na gelindi. Şehit Mehmetçiklerin kıyafetleriyle törende yer alan Sarıkamış 9’uncu Komando Tugay Komutanlığı’na bağlı askerler, alandaki dev Türk bayrağının altında nöbet tuttu. Şehitler için saygı atışı yapıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. 

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-10 derecede Sarıkamış vefası

‘SOĞUK HEYKELLER’ O ANLARI YAŞATTI

Anma kapsamında İzmir Soğuk Heykel Atölyesi tarafından soğuk heykel performansı gerçekleştirildi. Şehit askerlerin yaşadıkları zorlukları canlandıran Hüseyin Özer koordinesinde 15 kişiden oluşan ekibin, o dönemin kıyafetleriyle yaklaşık 40 dakika süren performansı katılımcılara duygulu anlar yaşattı.

-10 derecede Sarıkamış vefası

AKAR:MİNNETLE ANIYORUM

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekâtı’nın 108’inci yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında özetle şöyle dedi: “Yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan Mehmetçiklerimizin ağır kış şartları altında Sarıkamış’ta şehadet mertebesine ulaşmaları, hafızalarımızda derin izler bırakmıştır. Sultan Alparslan’dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı minnet ve saygıyla anıyorum.”

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-10 derecede Sarıkamış vefası

Sarıkamış’ta düzenlenen ‘Türkiye Şehitleriyle Yürüyor’ yürüyüşüne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katıldı.

-10 derecede Sarıkamış vefası

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#Sarıkamış Harekâtı#Kars#Hulusi Akar

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